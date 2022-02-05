У зоні ООС окупанти чотири рази за день порушили перемир'я

Станом на 17-у годину в суботу, 5 лютого, у зоні ООС зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів

Про це у вечірньому зведенні повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

У бік Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається, що внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Нагадаємо, що останні до сьогоднішнього дня обстріли в зоні ООС були зафіксовані в середу, 2 лютого, російські найманці чотири рази порушили режим тиші.