Українські військові почали тренування з протитанковими комплексами NLAW

У Чернігівській області почалися інтенсивні навчання з ручними протитанковими ракетними комплексами NLAW.
Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України з посиланням на Службу зв’язків з громадськістю Навчального центру "Десна" ім. князя Ярослава Мудрого.
"Військовослужбовці 169-го Навчального центру "Десна" розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, наразі йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання дій у бойових умовах.
Зазначимо, що Британія уже відправила в Україну 2 тис. одиниць протитанкової зброї і близько 30 військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.
На місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено особливий режим охорони, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Нагадаємо, що уряд Канади на тлі загрози російського вторгнення відправив до України партію військової допомоги.