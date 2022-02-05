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Українські військові почали тренування з протитанковими комплексами NLAW

Йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками.

Українські військові почали тренування з протитанковими комплексами NLAW
Українські військові тренуються з комплексами NLAW
Фото: ЗСУ

У Чернігівській області почалися інтенсивні навчання з ручними протитанковими ракетними комплексами NLAW.

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України з посиланням на Службу зв’язків з громадськістю Навчального центру "Десна" ім. князя Ярослава Мудрого.

"Військовослужбовці 169-го Навчального центру "Десна" розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наразі йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання дій у бойових умовах.

Зазначимо, що Британія уже відправила в Україну 2 тис. одиниць протитанкової зброї і близько 30 військовослужбовців, які навчатимуть українських військових. 

На місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено особливий режим охорони, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. 

Нагадаємо, що уряд Канади на тлі загрози російського вторгнення відправив до України партію військової допомоги.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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