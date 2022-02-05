Українські військові почали тренування з протитанковими комплексами NLAW

У Чернігівській області почалися інтенсивні навчання з ручними протитанковими ракетними комплексами NLAW.

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України з посиланням на Службу зв’язків з громадськістю Навчального центру "Десна" ім. князя Ярослава Мудрого.

"Військовослужбовці 169-го Навчального центру "Десна" розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наразі йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання дій у бойових умовах.

Зазначимо, що Британія уже відправила в Україну 2 тис. одиниць протитанкової зброї і близько 30 військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

На місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено особливий режим охорони, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, що уряд Канади на тлі загрози російського вторгнення відправив до України партію військової допомоги.