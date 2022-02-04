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​До акції протесту за відставку Шкарлета приєдналися у Чернівцях

Місцеві активісти вийшли протестувати на знак підтримки студентів Могилянки.

​До акції протесту за відставку Шкарлета приєдналися у Чернівцях
Фото: Видання "Шпальта"

4 лютого під Чернівецькою міською радою відбулася акція протесту проти чинного міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє місцеве видання "Шпальта".

На подію зібралися активісти громадської організації "Українські студенти за свободу". 

Фото: Видання "Шпальта"

Учасники акції принесли плакати "МОНстра геть", "Солідарні з НаУКМА", "Не дамо руйнувати українську освіту".

Нагадаємо, така ж акція протесту сьогодні відбулася у Львові. Організатори заходу - Уряд студентів УКУ та громадська організація "Українські студенти за свободу".

4 лютого мітингували біля будівлі Кабміну студенти Києво-Могилянської академії. Вони оголосили безстроковий страйк через відмову Міністерства освіти визнати результати виборів президента університету. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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