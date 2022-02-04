Уряд США передав українським прикордонникам 40 зі 100 запланованих пікапів Mitsubishi L200, повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Ці позашляховики будуть використовувати співробітники ДПСУ для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів.

"Загальна сума допомоги має сягнути 20 млн. доларів США. Окрім транспортних засобів прикордонне відомство також отримає переносні тепловізори, пневмокаркасні намети, балістичні шоломи, модульні захисні балістичні бронежилети та багато іншого необхідного обладнання", - йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

Проінспектувала надходження допомоги від США делегація Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Києві.

Нагадаємо, 4 лютого на Одещину прибули три нові французькі вертольоти, для яких на базі побудували новий вертолітний майданчик та ангар.

22 грудня 2021 року українські прикордонники отримали ще три нові гелікоптери для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні.

Також у грудні 2021 року Франція передала 2 гелікоптери Національній поліції України.