Досягнення миру на Донбасі ускладнює Росія, бо неправильно трактує Мінські угоди, – Квін

Крім того, РФ єдина з учасниць "нормандської четвірки" не дотримується досягнутих домовленостей.

Мирного врегулювання ситуації на Донбасі не вдається досягнути через неправильне трактування Москвою Мінських угод. Росія єдина з учасниць "нормандської четвірки" не дотримується досягнутих домовленостей.

Таку думку висловила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Російська Федерація неправильно трактує ці домовленості (Мінські угоди – ред.), і поки вони так продовжуватимуть, досягти компромісу і просуватися вперед буде складно", – заявила Квін в ефіру телеканалу "1+1".

Дипломат наголосила на суперечності: Росія переконує всіх, що вона не є учасницею конфлікту на сході України, при цьому вона таки є підписантом Мінських угод.

Квін також вважає, що переговори із сепаратистами, яких від української сторони вимагає РФ, не мають сенсу.

"Росія вважає себе непричетною. Я думаю, що це дивно, адже ж саме вона підписала Мінські угоди. Однак, вона стверджує, що це справа лише України, і закликає вести перемовини з сепаратистами. Це не дієво. Це не на користь України вести переговори з групою, як ви сказали, терористів, які не хочуть вирішити проблему", – сказала вона.

На її думку, РФ намагається створити альтернативну реальність, в якій вона не є учасником конфлікту, однак заперечувати свою причетність з боку Кремля "нелогічно".

"Наскільки ми знаємо, Росія підтримує сепаратистів. Сепаратисти не бачать вигоди з вирішення цієї ситуації, адже РФ їх фінансує і їх "все влаштовує". В них стане менше російських грошей, якщо вони приєднаються до України і житимуть за її законами", – вказала Квін.

На думку американської дипломатки, проблема полягає і в тому, що три учасники "нормандського формату", зокрема Німеччина, Україна та Франція, докладають максимум зусиль, щоб досягти прогресу і виконати Мінські угоди. Натомість РФ зовсім не дотримується домовленостей, вважає Квін.

Тимчасова повірена у справах США наголосила, що Україна та інші "активні гравці" в Мінських домовленостях і "нормандській четвірці" єдині в позиції, що за столом переговорів не можуть опинитися лише Київ і сепаратисти. Адже тоді питання ніколи не вирішиться і перейде в заморожений конфлікт, як у Придністров’ї.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що виконання Мінських угод знищить Україну. Він закликав розробити новий документ, "який був би справді здійсненний і змусив Путіна відвести свої війська та танки".