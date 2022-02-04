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Макрон наступного тижня зустрінеться із Путіним і Зеленським

Президент Франції спочатку відвідає Москву, а потім – Київ.

Макрон наступного тижня зустрінеться із Путіним і Зеленським
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня планує здійснити візит до Росії та України. У Москву він прибуде 7 лютого, а наступного дня він вирушить в Україну.

Про це з посланням на Єлисейський палац повідомляє Agence France-Presse.

"Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Москву та Київ, щоб зустрітися зі своїми колегами наступного тижня у спробі врегулювати кризу навколо України", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає агентство, західні держави доклали "інтенсивні дипломатичні зусилля, щоб спробувати стримати побоювання вторгнення Росії в колишню радянську Україну".

Цього тижня Макрон і Путін уже тричі говорили телефоном. Під час останньої, ввечері 3 лютого, вони обговорили Україну та "гарантії безпеки" для РФ.

Перед розмовою з президентом Росії Макрон мав телефонні перемовини з президентом України. За їхніми результатами Володимир Зеленський повідомив, що йшлося про подальші спільні кроки для підтримки стійкості України, протидію безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах "нормандського формату". 

28 січня Зеленський і Макрон обговорили прискорення наступної зустрічі радників "нормандської четвірки".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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