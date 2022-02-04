Макрон наступного тижня зустрінеться із Путіним і Зеленським

Президент Франції спочатку відвідає Москву, а потім – Київ.

Президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня планує здійснити візит до Росії та України. У Москву він прибуде 7 лютого, а наступного дня він вирушить в Україну.

Про це з посланням на Єлисейський палац повідомляє Agence France-Presse.

"Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Москву та Київ, щоб зустрітися зі своїми колегами наступного тижня у спробі врегулювати кризу навколо України", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає агентство, західні держави доклали "інтенсивні дипломатичні зусилля, щоб спробувати стримати побоювання вторгнення Росії в колишню радянську Україну".

#UPDATE French President Emmanuel Macron will visit Moscow and Kyiv to meet his counterparts next week in an effort to mediate the crisis over Ukraine.



Western powers have been engaged in intense diplomatic efforts to try deter a feared Russian invasion of ex-Soviet Ukraine pic.twitter.com/filvDnQtE0 — AFP News Agency (@AFP) February 4, 2022

Цього тижня Макрон і Путін уже тричі говорили телефоном. Під час останньої, ввечері 3 лютого, вони обговорили Україну та "гарантії безпеки" для РФ.

Перед розмовою з президентом Росії Макрон мав телефонні перемовини з президентом України. За їхніми результатами Володимир Зеленський повідомив, що йшлося про подальші спільні кроки для підтримки стійкості України, протидію безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах "нормандського формату".

28 січня Зеленський і Макрон обговорили прискорення наступної зустрічі радників "нормандської четвірки".