Макрон наступного тижня зустрінеться із Путіним і Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня планує здійснити візит до Росії та України. У Москву він прибуде 7 лютого, а наступного дня він вирушить в Україну.
Про це з посланням на Єлисейський палац повідомляє Agence France-Presse.
"Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Москву та Київ, щоб зустрітися зі своїми колегами наступного тижня у спробі врегулювати кризу навколо України", – йдеться у повідомленні.
Як зазначає агентство, західні держави доклали "інтенсивні дипломатичні зусилля, щоб спробувати стримати побоювання вторгнення Росії в колишню радянську Україну".
#UPDATE French President Emmanuel Macron will visit Moscow and Kyiv to meet his counterparts next week in an effort to mediate the crisis over Ukraine.— AFP News Agency (@AFP) February 4, 2022
Western powers have been engaged in intense diplomatic efforts to try deter a feared Russian invasion of ex-Soviet Ukraine pic.twitter.com/filvDnQtE0
Цього тижня Макрон і Путін уже тричі говорили телефоном. Під час останньої, ввечері 3 лютого, вони обговорили Україну та "гарантії безпеки" для РФ.
Перед розмовою з президентом Росії Макрон мав телефонні перемовини з президентом України. За їхніми результатами Володимир Зеленський повідомив, що йшлося про подальші спільні кроки для підтримки стійкості України, протидію безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах "нормандського формату".
28 січня Зеленський і Макрон обговорили прискорення наступної зустрічі радників "нормандської четвірки".