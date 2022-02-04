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США пригрозили Білорусі санкціями, аналогічними російським, у разі участі у вторгненні в Україну

Помічник держсекретаря США висловила стурбованість оголошеним планом Росії ввести 30 тис. військовослужбовців до Білорусі для військових навчань.

США пригрозили Білорусі санкціями, аналогічними російським, у разі участі у вторгненні в Україну
Фото: ednews.net

На Білорусь чекають санкції, аналогічні російським, якщо вона приєднається до вторгнення Росії на територію України.

Про це заявила помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, повідомляє у Twitter Бюро Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії.

Сьогодні Донфрід провела зустріч з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Під час зустрічі сторони обговорили нарощування російських військ у Білорусі та продовження порушення прав людини режимом Лукашенка.

"Вона (Карен Донфрід - ред.) знову висловила стурбованість оголошеним планом Росії ввести 30 тис. військовослужбовців до Білорусі для військових навчань, зокрема, понад 100 тис. військовослужбовців уже перебувають на кордоні Росії з Україною", - йдетьсяу повідомленні. 

"Помічник держсекретаря Донфрід також наголосила, що Білорусь зіткнеться з відповідними наслідками, як і Росія, якщо буде частиною плану подальшого вторгнення в Україну", - сказано у заяві.

Помічник держсекретаря США наголосила, що нинішні санкції США проти режиму Лукашенка є відповіддю на постійні порушення прав людини. Вона закликала режим звільнити понад 1000 політичних в'язнів, які зараз перебувають у білоруських в'язницях.

Нагадаємо, напередодні спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес США готовий запровадити нові "сильні" санкції як щодо Росії, так і щодо президента РФ Володимира Путіна в разі російського вторгнення до України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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