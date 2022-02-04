США пригрозили Білорусі санкціями, аналогічними російським, у разі участі у вторгненні в Україну

На Білорусь чекають санкції, аналогічні російським, якщо вона приєднається до вторгнення Росії на територію України.

Про це заявила помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, повідомляє у Twitter Бюро Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії.

Сьогодні Донфрід провела зустріч з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Під час зустрічі сторони обговорили нарощування російських військ у Білорусі та продовження порушення прав людини режимом Лукашенка.

"Вона (Карен Донфрід - ред.) знову висловила стурбованість оголошеним планом Росії ввести 30 тис. військовослужбовців до Білорусі для військових навчань, зокрема, понад 100 тис. військовослужбовців уже перебувають на кордоні Росії з Україною", - йдетьсяу повідомленні.

"Помічник держсекретаря Донфрід також наголосила, що Білорусь зіткнеться з відповідними наслідками, як і Росія, якщо буде частиною плану подальшого вторгнення в Україну", - сказано у заяві.

Помічник держсекретаря США наголосила, що нинішні санкції США проти режиму Лукашенка є відповіддю на постійні порушення прав людини. Вона закликала режим звільнити понад 1000 політичних в'язнів, які зараз перебувають у білоруських в'язницях.

(1/4) Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs Karen Donfried spoke with Belarusian Foreign Minister Vladimir Makei today about the concerning buildup of Russian troops in Belarus and the continued human rights abuses by the Lukashenka regime. — DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) February 3, 2022

Нагадаємо, напередодні спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес США готовий запровадити нові "сильні" санкції як щодо Росії, так і щодо президента РФ Володимира Путіна в разі російського вторгнення до України.