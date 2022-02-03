США можуть вплинути на китайські компанії, якщо ті спробують послабити ефект санкцій Заходу проти Росії, - Прайс

США мають у своєму розпорядженні інструменти, які дозволять їм "вплинути" на компанії КНР у випадку, якщо ті спробують пом'якшити ефект можливих санкцій країн Заходу щодо Росії у зв'язку з ситуацією навколо України.

Про це заявив 3 лютого офіційний представник Держдепу США Нед Прайс.

"У нас є набір інструментів, які ми можемо задіяти, якщо побачимо, що компанії, у тому числі з КНР, роблять все можливе, щоб пом'якшити ефект від заходів США проти РФ щодо експортного контролю, допомогти (Росії) уникнути їх або обійти їх", - цитує Прайса російський телеканал RT.

Нагадаємо, Адміністрація США готова розглядати запропоновані Конгресом варіанти санкцій проти РФ, зокрема й ті, які пропонується ввести незалежно від того, чи почне Росія повномасштабне вторгнення на територію України.