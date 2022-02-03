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"Жодний народ не повинен зазнавати агресії з боку свого сусіда", - Маттарелла висловився про Україну на своїй інавгурації

3 лютого відбулася церемонія інавгурації президента Італії Серджа Маттарелли.

"Жодний народ не повинен зазнавати агресії з боку свого сусіда", - Маттарелла висловився про Україну на своїй інавгурації
Фото: EPA/UPG

Президент Італії Серджо Маттарелла у промові нам своїй інавгурації висловився на підтримку України. 

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Італії на своїй сторінці у Facebook.

"Ми не повинні миритися з тим, що без всілякого приводу на кшталт протистояння між різними економічними та політичними системами, знову піднімається вітер війни над континентом, який пережив такі трагедії як Перша та Друга світові війни. Ми маємо зробити заклик до наших друзів та союзників, щоб демонстрація сили поступилась місцем взаєморозумінню й щоб жодний народ не боявся агресії з боку свого сусіда, - цитує Маттареллу українське посольство.

Нагадаємо, наприкінці січня цього року парламент Італії з восьмої спроби зміг обрати керівника держави. Ним став 80-річний Серджо Маттарелла.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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