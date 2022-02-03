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Байден оголосив про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сирії

Минулої ночі збройні сили США провели контртерористичну операцію.

Байден оголосив про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сирії
Фото: EPA/UPG

Американські військові на північному заході Сирії знищили ватажка "Ісламської держави" Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, яку Білий дім оприлюднив у четвер, 3 лютого.

"Минулої ночі за моєю вказівкою збройні сили США провели контртерористичну операцію на північному заході Сирії, щоб захистити американський народ і наших союзників і зробити світ безпечнішим", – сказано в ній.

Президент США наголосив, що жоден з американських військових під час операції не постраждав.

Байден пообіцяв виступити з промовою на цю тему пізніше у четвер.

США очолюють міжнародну військову коаліцію, яка бореться з бойовиками ІДІЛ і Іраку та Сирії. 

Попереднього ватажка "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді було ліквідовано в Сирії в 2019 році. На початку січня 2020 року стало відомо, що в Багдаді за наказом тодішнього президента США Дональда Трампа вбили голову спецпідрозділу КВІР генерала Касема Сулеймані.

Сулеймані був одним із найвпливовіших іранських генералів. Після його ліквідації відносини між США, Іраком та Іраном загострилися ще більше. 

У січні 2021 суддя слідчого суду Багдада виписав ордер на арешт Дональда Трампа за обвинуваченням у вбивстві генерала Сулеймані та заступника лідера Народних мобілізаційних сил Іраку Махді аль-Мухандіса.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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