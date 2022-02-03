МЗС Білорусі викликало посла України через нібито порушення кордону безпілотником 24 січня

Сьогодні, 3 лютого, Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кізіма для вручення ноти протесту.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.

Зазначається, що послу "було заявлено рішучий протест у зв'язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі".

У МЗС стверджують, що український безпілотник 24 січня незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований і згодом примушений до посадки спеціалістами збройних сил країни.

"На основі аналізу даних бортової апаратури встановлено, що його було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном "Брестський". До української сторони доведено, що цими недружніми кроками вона навмисне провокує ескалацію обстановки в регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу. Білоруська сторона вимагає недопущення таких деструктивних дій надалі", – йдеться в заяві МЗС Білорусі.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що повідомлення про нібито порушення повітряного простору – це чергова провокація влади Білорусі.

"Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", – наголосив спікер МЗС Олег Ніколенко.

Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону. pic.twitter.com/lLHQc2eGFM — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 3, 2022

Нагадаємо, в грудні 2020 року Олександр Лукашенко заявив про нібито викриття групи терористів, яка "тоннами завозила" зброю через територію України і готувала теракти по всій Білорусі. За його словами, мова йде про так звану групу Миколи Автуховича, яку затримали 8 грудня. В МЗС України назвали заяву Лукашенка "черговою інсинуацією, яка "чітко вписується в його політику із залякування білоруського народу".

Це вже не вперше, коли Лукашенко пов'язує з Україною певні заворушення у своїй країні. У вересні 2020 року він назвав Україну "форпостом політичних провокацій", до цього також говорив, що провокатори потрапляють в Білорусь через сусідні країни. А в 2019 році Лукашенко заявляв, що Білорусь "наглухо закрила кордон з Україною через потік зброї".

Улітку минулого року МЗС України викликало в.о. посла Білорусі через заяви Лукашенка про "переправлення зброї" з України в Білорусь і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі. Також дипломати звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Володимиром Путіним.