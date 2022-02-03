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МЗС Білорусі викликало посла України через нібито порушення кордону безпілотником 24 січня

Україна вважає це черговою провокацією та "підігруванням" Росії.

МЗС Білорусі викликало посла України через нібито порушення кордону безпілотником 24 січня
Ігор Кізім
Фото: belarus.mfa.gov.ua

Сьогодні, 3 лютого, Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кізіма для вручення ноти протесту.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.

Зазначається, що послу "було заявлено рішучий протест у зв'язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі".

У МЗС стверджують, що український безпілотник 24 січня незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований і згодом примушений до посадки спеціалістами збройних сил країни.

"На основі аналізу даних бортової апаратури встановлено, що його було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном "Брестський". До української сторони доведено, що цими недружніми кроками вона навмисне провокує ескалацію обстановки в регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу. Білоруська сторона вимагає недопущення таких деструктивних дій надалі", – йдеться в заяві МЗС Білорусі.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що повідомлення про нібито порушення повітряного простору – це чергова провокація влади Білорусі.

"Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", – наголосив спікер МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Олександр Лукашенко заявив про нібито викриття групи терористів, яка "тоннами завозила" зброю через територію України і готувала теракти по всій Білорусі. За його словами, мова йде про так звану групу Миколи Автуховича, яку затримали 8 грудня. В МЗС України назвали заяву Лукашенка "черговою інсинуацією, яка "чітко вписується в його політику із залякування білоруського народу".

Це вже не вперше, коли Лукашенко пов'язує з Україною певні заворушення у своїй країні. У вересні 2020 року він назвав Україну "форпостом політичних провокацій", до цього також говорив, що провокатори потрапляють в Білорусь через сусідні країни. А в 2019 році Лукашенко заявляв, що  Білорусь "наглухо закрила кордон з Україною через потік зброї".

Улітку минулого року МЗС України викликало в.о. посла Білорусі через заяви Лукашенка про "переправлення зброї" з України в Білорусь і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі. Також дипломати звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Володимиром Путіним.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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