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Голова CNN пішов у відставку через службовий роман

Він мав повідомити, коли стосунки почалися, але не зробив цього.

Очільник телеканалу CNN Джефф Цукер пішов у відставку через те, що приховав інформацію про стосунки з колегою, повідомляє BBC.

Джефф Цукер
Фото: EPA/UPG
Джефф Цукер

Інформація про відносини відкрилася через розслідування діяльності Кріса Куомо - колишнього ведучого телеканалу, брата ексгубернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо.

"На CNN мене запитали про відносини за взаємною згодою з моєю колегою, з якою я працював понад 20 років. Я визнав, що за останні роки ці відносини розвивалися. Я повинен був розкрити, коли вони почалися, але я не зробив цього. Я зробив помилку. У зв'язку з цим сьогодні я йду у відставку", - йдеться в опублікованій телеканалом заяві Цукера.

"Я вдячний тисячам неймовірно талановитих працівників, які допомогли зробити (роботу в CNN – ред.) такою радістю для мене і таким успіхом для всіх нас. Я бажаю всім лише найкращого у майбутні роки", - написав Цукер.

У заяві Цукера не було названо колегу, з якою він мав стосунки, але CNN повідомив, що йдеться про Еллісон Голласт, виконавчого віце-президента мережі та директора телеканалу з маркетингу, яка залишається працювати на каналі.

"Ми з Джеффом були близькими друзями та професійними партнерами понад 20 років. Нещодавно наші стосунки змінилися під час Covid. Я шкодую, що ми не розкрили це в потрібний момент", - сказала Еллісон Голласт.

Джефф Цукер приєднався до CNN у 2013 році. Під його керівництвом він побив рекорди за аудиторією у 2020 році й у січні 2021 року отримав найбільшу кількість глядачів у своїй історії – частково внаслідок штурму будівлі Капітолія США 6 січня.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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