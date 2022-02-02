США більше не описують вторгнення Росії в Україну словом "неминуче"

"Це надіслало сигнал, який ми не збиралися надсилати", - заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

У Білому домі заявили, що більше не описують потенційне вторгнення Росії в Україну як "неминуче", припускаючи, що це слово було вжито недоречно, передає "Європейська правда".

"Я використовувала це слово одного разу, - сказала речниця Білого дому Джен Псакі. - Я думаю, що інші використовували його колись. А потім ми припинили використовувати його, тому що я думаю, що це надіслало сигнал, який ми не збиралися надсилати, начебто ми знаємо, що президент Путін прийняв рішення".

Минулого тижня Псакі заявила, що вторгнення російських військ в Україну продовжує бути "неминучим". Це спричинило негативну реакцію Києва. Українські посадовці, включно з Президентом Володимиром Зеленським, не погодилися з таким твердженням і заявили, що такі описи можуть викликати паніку та економічні потрясіння.

Речниця Білого дому також додала, що рішення президента США розгорнути 3000 американських військових у Східній Європі було прийнято після широких консультацій з союзниками, але зазначила, що цей крок не був викликаний конкретною подією останніх днів.

Вона заперечила, що розгортання можна розглядати як ескалацію напруженості.

"Тут важливо чітко розуміти, що є один агресор. Цим агресором є Росія", - додала Псакі.

Нагадаємо, 18 січня Джен Псакі заявила, що Росія здатна в будь-який момент розпочати нове вторгнення в Україну.

2 лютого під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Володимир Зеленський повідомив, що попри інформаційну паніку вдалося стабілізувати ситуацію з гривнею.