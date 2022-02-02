Поклонську призначили заступником голови "Росспівробітництва"

Перед цим її звільнили від обов'язків посла Росії в республіці Кабо-Верде.

Президент РФ Володимир Путін своїм указом призначив колишню кримську прокурорку Наталію Поклонську заступником керівника Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та міжнародного гуманітарного співробітництва (Росспівробітництво). Перед цим він звільнив її від обов'язків посла Росії в республіці Кабо-Верде.

Тексти указів опубліковані на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

У жовтні 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську послом РФ у Кабо-Верде, однак 19 січня стало відомо, що Поклонська туди не поїде. Тоді це пояснили "особистими обставинами", але насправді причина може полягати у відсутності агремана, тобто згоди на призначення з приймаючої сторони.

Нагадаємо, Наталія Поклонська - колишня українська прокурорка, яка перейшла на сторону окупантів у 2014 році, стала прокурором півострова, а пізніше була обрана у Держдуму РФ.

Поклонська проходить підозрюваною за кількома кримінальними справами в Україні. Зокрема, їй скоро заочно судитимуть у Києві у зв'язку з подіями лютого-березня 2014 року, коли українські колабораціоністи допомогли Росії окупувати Крим та Севастополь. Поклонській інкримінують злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу України 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); 111 (державна зрада); 255 (створення злочинної організації).