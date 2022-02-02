Кулеба про "гарантії безпеки": Захід робить велику помилку, дозволивши Росії нав'язати дискусію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Захід робить велику помилку, дозволивши Росії нав'язати дискусію.

Так він прокоментував вимогу РФ щодо нових письмових "гарантій безпеки" з боку західних країн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Захід робить велику помилку. Він дозволив Росії нав'язати дискусію. Коли Росія запитує "Поясніть нам, як ви збираєтесь гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди російській безпеці?", всі сіли писати відповіді. Натомість потрібно не відповідь писати, а поставити Росії таке саме запитання: "Ні, дорога Росіє, спочатку ти маєш пояснити як держава, яка розв’язала війну проти Грузії, проти України; як держава, яка окупувала чужі території; як держава, яка вчиняє кібератаки, вбивства, дезінформацію на території країн-членів НАТО та ЄС. Ти маєш пояснити, як ти припиниш завдавати шкоди нашій безпеці. Якщо ти така схвильована своєю безпекою, це ти маєш пояснити, як ти не будеш зміцнювати свою безпеку за наш рахунок", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві.

Міністр наголосив, що треба принципово змінити нинішній хід дискусії, і Україна почала говорити про це з партнерами.

"Захід має перейти в дипломатичний контрнаступ. Україна вже в нього перейшла, ми конструктивні. Але ми проти того, щоб Росія нав'язувала порядок денний", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, та тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів, 17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

10-13 січня 2022 року відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції. Текст відповіді вирішили не публікувати, однак в українському МЗС запевнили, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України.

Пізніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що деталі письмової відповіді США на вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" скоро стануть відомі широкому загалу. При цьому він зазначив, що надані відповіді "не містять позитивної реакції з головного питання" – про неприпустимість подальшого розширення НАТО.

30 січня інформагентство Reuters повідомило, що МЗС Росії надіслало до НАТО новий запит - з вимогою роз'яснити, як Північноатлантичний альянс має намір виконувати так звані "гарантії безпеки".

Зазначимо, що 26 січня в Парижі також відбулася зустріч радників лідерів у "нормандському форматі". Вона тривала понад сім годин. Радники домовилися зустрітися знову через два тижні в Берліні. Член Комітету Верховної Ради з питань національної оборони, народний депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що, на його думку, наразі сідати за стіл переговорів з росіянами було не варто, а пауза на два тижні дасть можливість Росії визначати подальший формат розвитку подій.