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Росія вимагає від НАТО роз'яснень щодо "гарантій безпеки", - Reuters

Зазначається, що ця відповідь стане ключовою при формуванні майбутніх пропозицій РФ.

Росія вимагає від НАТО роз'яснень щодо "гарантій безпеки", - Reuters
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Російської Федерації надіслало до НАТО запит з вимогою роз'яснити, як Північноатлантичний альянс має намір виконувати так звані "гарантії безпеки".

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ця відповідь стане ключовою при формуванні майбутніх російських пропозицій.

"Сьогодні через МЗС надсилаємо офіційний запит нашим колегам в Альянсі  та ОБСЄ із закликом пояснити, як вони мають намір реалізувати зобов'язання не зміцнювати свою безпеку за рахунок інших", – цитує Reuters заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Він наголосив, що якщо НАТО не надасть  пояснень то вони "мають пояснити причини".

"Це буде ключовим питанням щодо наших майбутніх пропозицій, про що ми доповімо президенту Росії Володимиру Путіну", – додав міністр.

Нагадаємо, та тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів, 17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

10-13 січня 2022 року відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції щодо безпеки. Текст відповіді вирішили не публікувати, однак в українському МЗС запевнили, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України.

Пізніше Лавров заявив, що деталі письмової відповіді США на вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" скоро стануть відомі широкому загалу. При цьому він зазначив, що надані відповіді "не містять позитивної реакції з головного питання" – про неприпустимість подальшого розширення НАТО.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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