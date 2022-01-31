Прем'єр Британії має намір порадити Путіну "відійти від прірви"

Джонсон наголосив, що вважатиме катастрофою будь-яке російське вторгнення в Україну, незалежно від масштабів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним планує порушити тему України і закликати його уникнути найгіршого варіанту розвитку подій.

Про це Джонсон розповів журналістам перед візитом в Київ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я маю намір сказати президенту Путіну, що необхідно відійти від прірви. Росія повинна зробити це", - сказав британський прем'єр.

Джонсон наголосив, що вважатиме катастрофою будь-яке російське вторгнення в Україну, незалежно від масштабів.

"Це було б катастрофою для всього світу. І водночас - катастрофою безпосередньо для Росії", - наголосив він.

Минулого тижня Джонсон також говорив, що розраховує найближчими днями провести телефонну розмову з Путіним.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня стало відомо, що найближчим часом Джонсон відвідає Україну, а також проведе кризові переговори з Путіним.

Джонсон розгляне низку варіантів для стримування російської агресії проти України, включно з новим розміщенням сил НАТО. Окрім того, очікується, що Британія оголосить про посилення санкцій у випадку вторгнення РФ в Україну. МЗС також пригрозило “російським олігархам” конфіскацією власності. Міністр закордонних справ Ліз Трасс Трасс не виключила, що санкції можуть включати конфіскацію лондонської власності російських олігархів.

Великобританія активно виступає на підтримку України перед обличчям російської агресії. У січні Британія надіслала партію протитанкових засобів.