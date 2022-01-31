Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
Помер актор Леонід Куравльов
Помер актор Леонід Куравльов
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
ГоловнаСвіт

Прем'єр Британії має намір порадити Путіну "відійти від прірви"

Джонсон наголосив, що вважатиме катастрофою будь-яке російське вторгнення в Україну, незалежно від масштабів.

Прем'єр Британії має намір порадити Путіну "відійти від прірви"
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним планує порушити тему України і закликати його уникнути найгіршого варіанту розвитку подій.

Про це Джонсон розповів журналістам перед візитом в Київ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я маю намір сказати президенту Путіну, що необхідно відійти від прірви. Росія повинна зробити це", - сказав британський прем'єр.

Джонсон наголосив, що вважатиме катастрофою будь-яке російське вторгнення в Україну, незалежно від масштабів.

"Це було б катастрофою для всього світу. І водночас - катастрофою безпосередньо для Росії", - наголосив він.

Минулого тижня Джонсон також говорив, що розраховує найближчими днями провести телефонну розмову з Путіним.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня стало відомо, що найближчим часом Джонсон відвідає Україну, а також проведе кризові переговори з Путіним.

Джонсон розгляне низку варіантів для стримування російської агресії проти України, включно з новим розміщенням сил НАТО. Окрім того, очікується, що Британія оголосить про посилення санкцій у випадку вторгнення РФ в Україну. МЗС також пригрозило “російським олігархам” конфіскацією власності. Міністр закордонних справ Ліз Трасс Трасс не виключила, що санкції можуть включати конфіскацію лондонської власності російських олігархів.

Великобританія активно виступає на підтримку України перед обличчям російської агресії. У січні Британія надіслала партію протитанкових засобів

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також