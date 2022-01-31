Більше 100 повʼязаних із урядом Афганістану людей загинули після захоплення влади талібами, – ООН

Після захоплення "Талібаном" влади в Афганістані були вбиті більше 100 колишніх членів уряду, сил безпеки, а також тих, хто працював з міжнародними коаліційними військами. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, пише Insider.

За даними ООН, більше двох третин жертв загинули внаслідок позасудових страт, які вчинили таліби чи афільовані з ними люди. При цьому "Талібан" обіцяв, що колишній уряд матиме амністію.

Політична місія ООН в Афганістані також отримала "достовірні свідчення про позасудові вбивства не менше 50 осіб, повʼязаних із ІДІЛ-КП" – екстремістським угрупуванням, що діє на афганській території.

Гутерреш також зазначив, що правозахисники і журналісти в Афганістані продовжують "піддаватися нападам, залякуванню, переслідуванням, самовільним арештам, жорстокому ставленню та вбивствам".

За його словами, 8 громадських активістів були вбиті. Із них троє – талібами, ще троє – екстремістами ІДІЛ. Двоє журналістів убиті (один – ІДІЛом), ще двоє – поранені невідомими.

Місії ООН також задокументували 44 випадки тимчасових арештів, побиття та залякування, 42 з них – від талібів.

Нагадаємо, 15 серпня "Талібан" оголосив про взяття столиці – Кабула, після чого вся влада перейшла до рук цієї партії та організації. Таліби почали захоплювати владу в провінціях на тлі виведення американських військ з Афганістану.

Після фактичної зміни влади в Афганістану значно погіршилась ситуація із правами людей.