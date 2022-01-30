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​Кулеба подякував главі МЗС Британії за рішення ввести санкції проти Росії

"Вдячний моїй британській колезі та другу Ліз Трасс за її рішучу позицію".

​Кулеба подякував главі МЗС Британії за рішення ввести санкції проти Росії
Фото: ЕРА/UPG

.Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував своїй британській колезі Ліз Трасс за рішення ввести проти Російської Федерації масштабні санкції.

Про це він написав у своєму Тwitter

"Вдячний моїй британській колезі та другу Ліз Трасс за її рішучу позицію. Такі заходи, як санкції проти російських фінансових інтересів у Великій Британії, можуть вдарити по хворому місцю Росії", - зазначив Кулеба.

За його словами, Велика Британія продовжує демонструвати лідерство у глобальних зусиллях зі стримування Росії від подальшої агресії.

Раніше Трасс заявила, що британський уряд протягом наступного тижня внесе на розгляд парламенту законопроєкт, який уможливить, у разі необхідності, запровадження масштабних санкцій проти РФ. За її словами, закон не виключає конфіскацію власності російських олігархів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що британський уряд швидко й рішуче запровадить національні санкції проти Росії та російського президента Володимира Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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