​Кулеба подякував главі МЗС Британії за рішення ввести санкції проти Росії

"Вдячний моїй британській колезі та другу Ліз Трасс за її рішучу позицію".

.Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував своїй британській колезі Ліз Трасс за рішення ввести проти Російської Федерації масштабні санкції.

Про це він написав у своєму Тwitter

"Вдячний моїй британській колезі та другу Ліз Трасс за її рішучу позицію. Такі заходи, як санкції проти російських фінансових інтересів у Великій Британії, можуть вдарити по хворому місцю Росії", - зазначив Кулеба.

За його словами, Велика Британія продовжує демонструвати лідерство у глобальних зусиллях зі стримування Росії від подальшої агресії.

Grateful to my British counterpart and friend @trussliz for her resolute stance. The UK continues to demonstrate leadership in global efforts to deter Russia from further aggression. Measures such as sanctioning Russian financial interests in the UK can hit Russia where it hurts. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 30, 2022

Раніше Трасс заявила, що британський уряд протягом наступного тижня внесе на розгляд парламенту законопроєкт, який уможливить, у разі необхідності, запровадження масштабних санкцій проти РФ. За її словами, закон не виключає конфіскацію власності російських олігархів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що британський уряд швидко й рішуче запровадить національні санкції проти Росії та російського президента Володимира Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.