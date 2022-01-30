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Кулеба: Якщо Росія не хоче війни, вона має вивести війська від кордонів

Голова МЗС України закликав РФ до дипломатичної співпраці.

Кулеба: Якщо Росія не хоче війни, вона має вивести війська від кордонів
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія має продовжити дипломатичну взаємодію, якщо не хоче війни.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Якщо російські чиновники серйозно говорять, що не хочуть нової війни, Росія має продовжити дипломатичну співпрацю та відвести військові сили, які вона зібрала вздовж кордонів України та на тимчасово окупованих територіях України", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що диний відповідальний шлях - це дипломатія.

Нагадаємо, Росія перекидає війська до Білорусі для участі у спільних маневрах “Союзна рішучість-2022”, що відбудуться 10-20 лютого. У них будуть задіяні майже всі Збройні сили Білорусії і частини Східного військового округу, Повітряно-космічних сил, і Повітряно-десантних військ РФ.

28 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на кордоні з Україною перебувають близько 112 тисяч російських військових, а разом із морською та авіаційною компонентою – близько 130 тисяч. Станом на сьогодні ризик нового вторгнення Росії нічим не відрізняється від ситуації зі стягненням військ Росії навесні минулого року. 

29 січня стало відомо, що у Росії війська та авіація Західного воєнного округу завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць дислокації.  Водночас США не змінили оцінку можливого вторгнення в Україну і закликають своїх громадян виїхати.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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