Росія не хоче війни з Україною, вона нам абсолютно не потрібна, – секретар Ради безпеки РФ

"Ті, хто її нав'язують, особливо із Заходу, “переслідують якісь свої корисливі вигадки".

Росія не хоче воювати з Україною і жодної загрози з боку Москви немає.

Про це заявив 30 січня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, пише interfax.ru.

“Зараз говорять про те, що Росія загрожує Україні – повна безглуздість, немає жодної загрози", - сказав він журналістам.

Патрушев додав, що вони не хочуть війни, “вона нам абсолютно не потрібна”.

За його словами, ті, хто її нав'язують, особливо із Заходу, “переслідують якісь свої корисливі вигадки, а ми повинні доводити те, що нам такий розвиток подій не підходить”.

“Самі українці, вже зокрема офіційні особи, заявляють, що жодної загрози немає. Але американські офіційні особи стверджують, що загроза є, і вони готові битися, надаючи зброю, до останнього українця. Їх не хвилює – будуть якісь втрати з кожною з сторін чи не будуть”, – сказав Патрушев.

Нагадаємо, Росія перекидає війська до Білорусі для участі у спільних маневрах “Союзна рішучість-2022”, що відбудуться 10-20 лютого. У них будуть задіяні майже всі Збройні сили Білорусії і частини Східного військового округу, Повітряно-космічних сил, і Повітряно-десантних військ РФ.

28 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на кордоні з Україною перебувають близько 112 тисяч російських військових, а разом із морською та авіаційною компонентою – близько 130 тисяч. Станом на сьогодні ризик нового вторгнення Росії нічим не відрізняється від ситуації зі стягненням військ Росії навесні минулого року.

29 січня стало відомо, що у Росії війська та авіація Західного воєнного округу завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць дислокації.

Водночас США не змінили оцінку можливого вторгнення в Україну і закликають своїх громадян виїхати.