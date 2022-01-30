У Парижі відбувся мітинг проти агресивної політики Росії “Ні війні, Україна має лишатися вільною та незалежною державою!”.
Акцію організувало Об’єднання українців у Франції, пише Укрінформ.
В акції взяли участь близько 200 людей.
Серед його учасників були також грузини, румуни, білоруси, литовці і навіть кубинці.
Учасниця мітингу Мар’яна Перебересюк розповіла, що мітинг був спрямований проти імперіалістичної політики Росії у всьому світі, і він об’єднав представників багатьох національних громад у Франції.
“Це був мітинг не просто українців у Франції, це був мітинг проти політики Росії в світі з наголошенням на тому, що зараз поле боротьби за свободу, за демократію і за Європу просто полягає в Україні. Це черговий етап для Путіна для подальшого просування у світі і в Європі”, – розповіла вона.
Мітинг відбувся в самому центрі Парижа, навпроти музею сучасного мистецтва Жоржа Помпіду, завдяки чому кількість учасників і тих, хто долучався послухати, була більшою, ніж на акціях зазвичай.
Завдяки організаторам була присутня представниця мерії Парижа, яка підтримала мітинг. Також до акції була увага від національних французьких ЗМІ, які за словами учасників, “дуже розуміють ситуацію”.
Нагадаємо, 9 січня у Києві, Нью-Йорку та Чикаго відбулися акції “Скажи Путіну Ні”, його учасники закликали Захід не піддаватися на ультиматуми Росії.