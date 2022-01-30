Фото: Укрінформ, Алла Лазарєва

У Парижі відбувся мітинг проти агресивної політики Росії “Ні війні, Україна має лишатися вільною та незалежною державою!”.

Акцію організувало Об’єднання українців у Франції, пише Укрінформ.

В акції взяли участь близько 200 людей.

Серед його учасників були також грузини, румуни, білоруси, литовці і навіть кубинці.

Учасниця мітингу Мар’яна Перебересюк розповіла, що мітинг був спрямований проти імперіалістичної політики Росії у всьому світі, і він об’єднав представників багатьох національних громад у Франції.

Фото: Укрінформ, Алла Лазарєва

“Це був мітинг не просто українців у Франції, це був мітинг проти політики Росії в світі з наголошенням на тому, що зараз поле боротьби за свободу, за демократію і за Європу просто полягає в Україні. Це черговий етап для Путіна для подальшого просування у світі і в Європі”, – розповіла вона.

Мітинг відбувся в самому центрі Парижа, навпроти музею сучасного мистецтва Жоржа Помпіду, завдяки чому кількість учасників і тих, хто долучався послухати, була більшою, ніж на акціях зазвичай.

Фото: Укрінформ, Алла Лазарєва

Завдяки організаторам була присутня представниця мерії Парижа, яка підтримала мітинг. Також до акції була увага від національних французьких ЗМІ, які за словами учасників, “дуже розуміють ситуацію”.

Нагадаємо, 9 січня у Києві, Нью-Йорку та Чикаго відбулися акції “Скажи Путіну Ні”, його учасники закликали Захід не піддаватися на ультиматуми Росії.