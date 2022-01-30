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Вже понад дві доби на Донбасі – тиша

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію.

Вже понад дві доби на Донбасі – тиша
Фото: vchasnoua.com/

Упродовж суботи, 29 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. 

Про це повідомила пресслужба ООС.

У неділю ворог також ще не стріляв.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, тиша у зоні бойових дій триває вже понад дві доби.Впродовж 27 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

26 січня Тристороння контактна група по Донбасу провела перше у 2022 році засідання. Як наголосив представник ОБСЄ Міко Кіннунен, дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню дозволило знизити кількість обстрілів на 75%.

Однак повного припинення порушень режиму припинення вогню не досягнуто, що призводить до втрат у Збройних силах України та руйнації громадянської інфраструктури.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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