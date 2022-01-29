Очільник МВС перевірив, чи постраждалі забезпечені всім необхідним, та зустрівся з лікарями.

Фото: МВС

У Дніпрі відбулась панахида за п'ятьма військовослужбовцями Національної гвардії України, які загинули на території заводу “Південмаш”.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Очільник відомства Денис Монастирський вшанував пам'ять військовослужбовців.

На панахиді були присутні керівництво Дніпропетровської області, жителі Дніпра, капелани, співробітники всіх правоохоронних органів і вийськовослужбовці.

Після панахиди відбудеться зустріч з рідними загиблих.

“Сьогодні ми прощаємось з нашими військовослужбовцями, які, на жаль, втратили життя. Це день скорботи”, – зазначив міністр.

Раніше Монастирський відвідав поранених під час стрілянини військовослужбовців.

Лікарі продовжують надавати військовослужбовцям медичну допомогу. Міністр перевірив чи всім необхідним забезпечені постраждалі, та зустрівся з лікарями.

Фото: МВС

“Після повідомлення про поранених відгукнулись на заклик здавати кров понад 170 правоохоронців. Крім того, не залишаються байдужими дніпряни, які також приходять допомогти постраждалим”, – йдеться у повідомленні.

Жанна Шарова отримала три поранення, наразі її стан тяжкий, з позитивною динамікою. Учора дівчина прийшла до тями, але поки що підключена до апарату ШВЛ.

Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кулю, наразі стан важкий, з позитивною динамікою.

Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їхній стан важкий із позитивною динамікою.

Нагадаємо, Кіровський райсуд Дніпра призначив безальтерантивне утримання під вартою солдату Національної гвардії Артемію Рябчуку, який під час стрілянини на Південмаші убив пʼятьох і поранив ще пʼятьох людей.

За даними Міністерства внутрішніх справ, о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї раптово відкрив вогонь по колегах. Він розстріляв караул військових Національної гвардії, після чого втік зі зброєю.

Для затримки зловмисника ввели оперативний план "Сирена". Мотиви хлопця поки не повідомляються.

Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу подзвонити в поліцію і повідомити його місце розташування. Правоохоронці говорили, що про опізнання хлопця їм повідомляли й інші свідки.

Серед загиблих – четверо військових і одна цивільна людина. Поранено ще пʼятьох людей. Міністр внутрішніх справ ініціював створення спеціальної комісії, яка має зʼясувати причини трагедії та те, як хлопець пройшов психіатричну експертизу і отримав доступ до зброї.

Командувач Нацгвардії після трагедії подав у відставку.