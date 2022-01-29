Лукашенко: "Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках"
Лукашенко: "Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках"
Нардеп від "Слуги народу" попався на хабарі у пів мільйона гривень
Нардеп від "Слуги народу" попався на хабарі у пів мільйона гривень
Верхня Вольта з найманцями
Верхня Вольта з найманцями
Британський мільярдер Бренсон написав колонку про Україну і війну з Росією
Британський мільярдер Бренсон написав колонку про Україну і війну з Росією
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, – WSJ
Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, – WSJ
У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського
У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського
Відомого боксера Володимира Вірчиса знайшли повішаним (оновлено)
Відомого боксера Володимира Вірчиса знайшли повішаним (оновлено)
Примара світової фінансової кризи: чому падають фондові ринки і чи є підстави для хвилювання
Примара світової фінансової кризи: чому падають фондові ринки і чи є підстави для хвилювання
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Дніпрі відбулась панахида за загиблими нацгвардійцями, Монастирський відвідав поранених

Очільник МВС перевірив, чи постраждалі забезпечені всім необхідним, та зустрівся з лікарями.

Фото: МВС

У Дніпрі відбулась панахида за п'ятьма військовослужбовцями Національної гвардії України, які загинули на території заводу “Південмаш”.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Очільник відомства Денис Монастирський вшанував пам'ять військовослужбовців.

На панахиді були присутні керівництво Дніпропетровської області, жителі Дніпра, капелани, співробітники всіх правоохоронних органів і вийськовослужбовці.

Після панахиди відбудеться зустріч з рідними загиблих.

“Сьогодні ми прощаємось з нашими військовослужбовцями, які, на жаль, втратили життя. Це день скорботи”, – зазначив міністр.

Раніше Монастирський відвідав поранених під час стрілянини військовослужбовців.

Лікарі продовжують надавати військовослужбовцям медичну допомогу. Міністр перевірив чи всім необхідним забезпечені постраждалі, та зустрівся з лікарями.

Фото: МВС

“Після повідомлення про поранених відгукнулись на заклик здавати кров понад 170 правоохоронців. Крім того, не залишаються байдужими дніпряни, які також приходять допомогти постраждалим”, – йдеться у повідомленні.

Жанна Шарова отримала три поранення, наразі її стан тяжкий, з позитивною динамікою. Учора дівчина прийшла до тями, але поки що підключена до апарату ШВЛ.

Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кулю, наразі стан важкий, з позитивною динамікою.

Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їхній стан важкий із позитивною динамікою.

Нагадаємо, Кіровський райсуд Дніпра призначив безальтерантивне утримання під вартою солдату Національної гвардії Артемію Рябчуку, який під час стрілянини на Південмаші убив пʼятьох і поранив ще пʼятьох людей.

За даними Міністерства внутрішніх справ, о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї раптово відкрив вогонь по колегах. Він розстріляв караул військових Національної гвардії, після чого втік зі зброєю.

Для затримки зловмисника ввели оперативний план "Сирена". Мотиви хлопця поки не повідомляються.

Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу подзвонити в поліцію і повідомити його місце розташування. Правоохоронці говорили, що про опізнання хлопця їм повідомляли й інші свідки.

Серед загиблих – четверо військових і одна цивільна людина. Поранено ще пʼятьох людей. Міністр внутрішніх справ ініціював створення спеціальної комісії, яка має зʼясувати причини трагедії та те, як хлопець пройшов психіатричну експертизу і отримав доступ до зброї.

Командувач Нацгвардії після трагедії подав у відставку. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також