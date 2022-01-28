Відомого боксера Володимира Вірчиса знайшли повішаним (оновлено)

Поліція відкрила справу за статтею умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Пішов із життя український боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, ексчемпіон світу Володимир Вірчис. Йому було 48 років.

Повідомлення про це опубліковане на фейсбук-сторінці "Український бокс. Перезавантаження".

Причину смерті на сторінці не вказано. Зазначається, що вчора Вірчис вийшов з дому, але так і не повернувся.

За інформацією видання "Обозрєватєль", боксер вчинив самогубство. Останнім часом він перебував у депресії.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що вчора Вірчис прийшов на суд до політика Владислава Мангера, який є обвинуваченим у вбивстві Катерини Гандзюк. Вірчис публічно вимагав у Мангера повернути борг, на що Мангер попросив Вірчиса "не влаштовувати сцен".

"Сьогодні Вірчиса знайшли мертвим. Пишуть про "самогубство". Ну як завжди...", – зауважив Казанський.

Він додав, що в минулому уродженця Каховки Володимира Вірчиса та ексголову Херсонської обради Владислава Мангера пов'язували приятельскі стосунки. Вірчис навіть заступався за Мангера, коли того заарештували.

Оновлення. Поліція відкрила справу за фактом смерті українського боксера Володимира Вірчиса, якого знайшли повішеним у Дніпровському районі столиці.

За інформацією пресслужби столичної поліції, вночі 28 січня правоохоронці отримали повідомлення від перехожого про те, що біля будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка.

"На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї. Лікарі констатували його смерть, а правоохоронці направили тіло загиблого на експертизу. Слідчо-оперативна група задокументувала подію та вилучила речові докази для проведення необхідних експертних досліджень", – розповіли в поліції.

Зазначається, що загиблим є відомий український боксер Володимир Вірчис.

"Уже вранці до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її чоловік уночі пішов з дому й не повернувся. Жінка описала зовнішність зниклого, і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. В результаті було встановлено, що загиблим є український боксер Володимир Вірчис", – зазначають у поліції.

За цим фактом слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з позначкою "самогубство". Триває слідство.

Володимир Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у надважкій вазі, а у 2005-2006 роках – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

У 2007 році Володимир переміг італійця Відоца та завоював чемпіонський титул EBU у хевівейті.

Загалом українець здобув 26 перемог у 28 боях (21 – нокаутом), зазнавши двох поразок.