Помер співзасновник фестивалю “Червона рута” Тарас Мельник

Музикознавцю було 67 років.

У суботу, 22 січня помер відомий музикознавець, громадський діяч і співзасновник Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики "Червона рута" Тарас Мельник, якому було 67 років.

Про це у соцмережі Facebook написав музикознавець Юрко Зелений.

Про смерть видатного діяча у соцмережах повідомила низка знайомих Мельника, зокрема журналістка Наталія Антонова, режисер Василь Вовкун та професорка Львівської музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької Лідія Корній.

Вони поділилися власними спогадами про засновника "Червоної рути" як про світлу, талановиту та добру людину.

Корній, зокрема, зазначила, що фестиваль, заснований Мельником, "розпочав нову епоху в українській естрадній пісні".

Тарас Мельник – український музикознавець, директор фестивалю "Червона Рута", проживав у Києві. Був одружений з Ольгою Мельник, у шлюбі з якою народилися дві доньки: Соломія (37-річна актриса) та Ярослава (загинула у 2005 році).

Мельник був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва, високий професіоналізм, а також з нагоди 20-ї річниці першого Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики :”Червона Рута”.

Нагадаємо, 20 січня у віці 74 років помер американський співак і актор Майкл (Марвін) Лі Адай, більш відомий під псевдонімом Міт Лоуф. Він був лауреатом премії "Греммі", а його альбоми розійшлися тиражем понад 100 мільйонів примірників.