Назарбаєв та імперія Путіна
Назарбаєв та імперія Путіна
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Поклонська не стане послом Росії в Кабо-Верде
Поклонська не стане послом Росії в Кабо-Верде
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
ГоловнаКультура

Гурт "Тартак" оголосив про припинення діяльності

Музиканти анонсували новий проєкт.

Музиканти "Тартака" офіційно оголосили про завершення роботи у складі гурту. 

"Дякуємо усім, хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху", – йдеться у заяві на сторінці гурту у фейсбуці.

Фото: facebook.com/TAPTAK

Вони також анонсували новий проєкт, над яким працюють. 

"Зовсім скоро вийде у світ наш новий проєкт, над яким ми зараз плідно працюємо і вже не можемо дочекатись прем'єри першої, дебютної роботи. До зустрічі!" – сказано в дописі.

Засновник "Тартака" Олександр Положинський прокоментував заяву гурту і побажав колишнім колегам успіху.

Нагадаємо, гурт "Тартак" існує з 1996 року. Дебютний альбом вийшов 2000-го. Загалом у дискографії "Тартака" 10 студійних альбомів.

5 лютого 2020 року фронтмен гурту Олександр Положинський повідомив про припинення своєї участі у "Тартаку". 8 квітня на офіційному ютуб-каналі гурту відбувся онлайн-виступ, у якому в якості вокаліста "Тартака" взяв участь Сергій Строян.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також