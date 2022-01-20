Гурт "Тартак" оголосив про припинення діяльності

Музиканти "Тартака" офіційно оголосили про завершення роботи у складі гурту.

"Дякуємо усім, хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху", – йдеться у заяві на сторінці гурту у фейсбуці.

Фото: facebook.com/TAPTAK

Вони також анонсували новий проєкт, над яким працюють.

"Зовсім скоро вийде у світ наш новий проєкт, над яким ми зараз плідно працюємо і вже не можемо дочекатись прем'єри першої, дебютної роботи. До зустрічі!" – сказано в дописі.

Засновник "Тартака" Олександр Положинський прокоментував заяву гурту і побажав колишнім колегам успіху.

Нагадаємо, гурт "Тартак" існує з 1996 року. Дебютний альбом вийшов 2000-го. Загалом у дискографії "Тартака" 10 студійних альбомів.

5 лютого 2020 року фронтмен гурту Олександр Положинський повідомив про припинення своєї участі у "Тартаку". 8 квітня на офіційному ютуб-каналі гурту відбувся онлайн-виступ, у якому в якості вокаліста "Тартака" взяв участь Сергій Строян.