У Києві, на території найбільшого в центральній Україні Єврейського культурного центру, за участі дипломатів з Європи та США започатковали Алею єднання.

Київська Єврейська Громада запросила своїх міжнародних партнерів висадити разом дерева з нагоди свята Ту-бішват – Нового року дерев – у культурному та общинному центрі, що розташований на вулиці Саксаганського, 67.

Фото: Київська Єврейська громада Посаджені дерева

Головний рабин Києва рав Йонатан Маркович за підтримки Єврейського Національного Фонду "Керен Каємет-Ле Ісраель в Україні" та його президента Андрія Заїки висадили разом з представниками дипломатичного корпусу різних країн сім молодих плодових дерев.

"Вже багато років поспіль ми саджаємо дерева у цей день. Багато хто дивується, питає чи приживуться вони. Але завжди перед посадкою ми радимось зі спеціалістами, ботаніками. І звичайно, перед посадкою ми молимося. Ми дякуємо Всевишньому, нашому батькові за природу, яку він створив для нас, для людей. Ми завжди пам'ятаємо, що не людина є господарем Всесвіту та природи," – сказав на початку заходу Головний рабин Києва рав Йонатан Маркович.

Серед почесних гостей, кожен з яких посадив дерево, були заступник голови Посольства США в Україні пан Алон Парселл, заступник голови представництва Європейського Союзу в Україні пан Ремі Дюфло та заступник голови Посольства Швейцарії в Україні пан Альваро Боргі.

Фото: Єврейська Культурна Громада Пан Альваро Боргі, заступник Голови посольства Швейцарії в Україні

Фото: Єврейська Культурна Громада Заступник голови представництва ЄС в Україні пан Ремі Дюфло із Головним рабином Києва – рав Йонатаном Беніаміном Марковичем

Дерева також посадили Надзвичайні та Повноважні Посли, зокрема Ізраїлю – пан Міхаель Бродський, Великобританії – пані Мелінда Сіммонс та Хорватії – пані Аніка Джаміч.

Фото: Єврейська Культурна Громада Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський

Фото: Єврейська Культурна Громада Надзвичайний та Повноважний посол Хорватії в Україні

"Для мене велика честь прийняти участь у такому важливому заході. Колись давно, у дитинстві, я саджала дерева з моїми батьками у цей день у Англії. І я дуже щаслива, що ця традиція підтримується рабином і в Україні. Взагалі, мене дуже вразила київська єврейська громада. Я вважаю, що люди повинні єднатися заради миру, екології та добрих справ", – ділиться враженнями Мелінда Сіммонс.

Заступник голови Посольства США в Україні Алон Парселл зазначив, що висадження дерев є внеском у майбутнє.

"Робиш те, результати чого зможеш побачити лише багато років потому", – відзначив він.

Фото: Єврейська Культурна Громада Заступник голови Посольства США в Україні пан Алон Парселл

"Ту-бішват – це день, коли ми шануємо природу. І ви знаєте, в Європейському союзі ми проводимо багато роботи, щоб зберегти природу та навчити людей цінувати її", – сказав після посадки дерев пан Ремі Дюфло.

У самій же громаді запевняють – головна ідея – у єдності.

"Сьогодні ми висадили сім дерев. Сім – це число символічне, воно в юдаїзму символізує Природу. І разом з Єврейським Національним Фондом в Україні та нашими добрими партнерами – послами та дипломатами – ми сьогодні започаткували нову алею! Це не просто алея, це – Алея єднання. Єднання людини з природою. Людини зі Всевишнім. Людини з іншими людьми. України з її друзями – США, Британії, Ізраїлю, Швейцарії та Європейським Союзом", – зазначив Барац.

Після церемонії висадки дерев почесні гості скуштували традиційні плоди свята – фініки, інжир, виноград, оливки, гранат. Кожен з плодів символізує чесноти, яким людина має навчитися від природи.

Фото: Єврейська Культурна Громада Частування

Юдейська традиція цього свята каже, що дерева позаздрили людству, в якого було свято Нового Року, і захотіли собі також. Датою було обратно середину (15 день) юдейського місяця Шват, коли дерева прокидаються від сплячки.

Традиція саджати дерева в цей день налічує 132 роки. У 1890 році, саме у цей день (15 швата), письменник, лінгвіст та історик Зеев Явіц, що нещодавно приїхав як поселенець на спустошену війнами землю Ізраїлю, вийшов зі своїми учнями, щоб разом посадити дерева для майбутніх поколінь. Так і було створено нову традицію: саджати дерева в Ту-бішват, щоб оживити країну, згуртувати людей та підняти патриотизм.

Надзвичайний та Повноважний посол держави Ізраїль в Україні, пан Міхаель Бродський розказав, що завдяки цьому Ізраїль навіть став єдиною країною світу, яка увійшла у ХХІ століття з більшою кількістю дерев, ніж була у минулому ХХ столітті.

У єврейській громаді Києва сподіваються, що незабаром і інші дипломатичні місії та усі охочі різних конфесій та національностей доєднаються до висадки Алеї єднання у столиці.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року, Керен Каємет-Ле Ісраель (Єврейський Національний Фонд) офіційно відкрив своє представництво в Україні. Президент Фонду Андрій Заїка тоді одразу анонсував початок співпраці з Державним агентством лісових ресурсів України.

За даними Держлісу, у минулому році по всій території України додалося понад 200 мільйонів нових свіжопосажених дерев.