7 архітектурних проєктів у Києві номіновано на престижну європейську премію

Серед номінантів велосипедно-пішохідний міст через Володимирський узвіз, Roshen Plaza та тимчасовий виставковий павільйон музею Революції Гідності.

На європейську премію Міса ван дер Рое номіновано 7 архітектурних проєктів, реалізованих у Києві.

Про це повідомив заступник директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій.

На одержання премії видатного архітектора номінували такі об’єкти у Києві:

бізнес-кампус В-12 в UNIT.City – громадський простір площею 16,9 тис. квадратних метрів, спроєктований у відповідності до стандарту "зеленого будівництва" американської системи LEED;

– громадський простір площею 16,9 тис. квадратних метрів, спроєктований у відповідності до стандарту "зеленого будівництва" американської системи LEED; Roshen Plaza – колишні виробничі будівлі заводу, які перетворили на громадський простір з фудкортом, місцями для відпочинку, а взимку – з ковзанкою;

– колишні виробничі будівлі заводу, які перетворили на громадський простір з фудкортом, місцями для відпочинку, а взимку – з ковзанкою; КУБ – тимчасовий виставковий павільйон музею Революції Гідності. Усередині металевої конструкції – багаторівнева галерея, де проходять освітньо-культурні заходи;

Усередині металевої конструкції – багаторівнева галерея, де проходять освітньо-культурні заходи; будівля Гімназії А+ – приватний освітній заклад, розташований у ЖК "Комфорт Таун". Школа розрахована на 600 учнів. Особливістю споруди є дах, що має асиметричну форму, тож з кожного кута огляду будівля має різний вигляд;

– приватний освітній заклад, розташований у ЖК "Комфорт Таун". Школа розрахована на 600 учнів. Особливістю споруди є дах, що має асиметричну форму, тож з кожного кута огляду будівля має різний вигляд; велосипедно-пішохідний міст через Володимирський узвіз . Довжина мосту складає 216 метрів, будівництво було завершене 2019 року;

. Довжина мосту складає 216 метрів, будівництво було завершене 2019 року; житловий комплекс "Tetris Hall" . Складається з двох 25-поверхових будівель, з’єднаних мостовим переходом на рівні покрівлі;

. Складається з двох 25-поверхових будівель, з’єднаних мостовим переходом на рівні покрівлі; реконструкція Спаського бастіону та площі біля церкви Спаса на Берестові. Роботи були здійснені під час реставрації самої церкви.

Обрання переможців премії та нагородження відбудеться навесні 2022 року.

Європейську премію Міса ван дер Рое раз на два роки вручають за архітектуру, яка відповідає принципам сталого розвитку, популяризує європейські культурні цінності та виділяється технологічними і конструктивними особливостями.

Премію названо на честь архітектора та дизайнера Людвіга Міса ван дер Рое. Він є засновником так званого інтернаціонального стилю, який зараз використовють у більшості європейських будівель.