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​Померла солістка популярного у 60-х роках гурту The Ronettes Ронні Спектор

Виконавиці Be My Baby було 78 років.

​Померла солістка популярного у 60-х роках гурту The Ronettes Ронні Спектор
The Ronettes у 1966 році, Спектор - по центру
Фото: Wikimedia Commons

Американська співачка Ронні Спектор, яка була солісткою популярного в 1960-х роках гурту The Ronettes, померла в середу, 12 січня. Їй було 78 років.

Як повідомляє BBC, вона хворіла на рак.

"Ронні прожила своє життя з блиском в очах, відвертим ставленням, бешкетним почуттям гумору та усмішкою на лиці. Вона була сповнена любові та вдячності. Її радісний голос, грайлива натура та чарівність будуть жити у всіх, хто її знав, чув чи бачив", - йдеться в повідомленні сім'ї співачки.

Ронні Спектор, справжнє ім'я якої Вероніка Іветт Беннетт, народилася у 1943 році в Нью-Йорку. У кінці 1950-х років разом зі старшою сестрою Естель та кузиною Недрою Теллі вона почала виступати у складі гурту, який пізніше отримав назву The Ronettes.

У 1963 році група почала співпрацю з відомим музичним продюсером Філом Спектором, який у 1968 році став чоловіком Беннетт. Вони були одружені шість років та мали трьох спільних дітей.

Найвідомішою піснею гурту The Ronettes є композиція Be My Baby (1963), яка свого часу була внесена до Зали слави рок-н-ролу, а також посіла 22-е місце у списку 500 найбільших пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone. The Ronettes також випустила такі відомі хіти, як Baby, I Love You (1963), The Best Part of Breakin' Up (1964).

Після короткого періоду популярності The Ronettes розпалися, після чого Спектор зайнялася сольною кар'єрою.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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