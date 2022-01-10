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Помер актор Боб Сагет

65-річного артиста знайшли мертвим в готельному номері.

У США помер актор Боб Сагет, найбільш відомий за роллю батька-одинака Денні Таннера у ситкомі "Повний будинок". Він також був оповідачем у серіалі "Як я зустрів вашу маму".

Як повідомляє місцева поліція, актора знайшли мертвим 9 січня в готелі Ritz-Carlton в Орландо, Флорида, куди він приїхав в рамках комедійного туру як стендап-комік.

Фото: EPA/UPG

"Сьогодні вдень [у неділю] надійшло повідомлення про людину без свідомості в готелі. Смерть чоловіка, ідентифікованого як Роберта Сагета, констатували на місці події", - сказано в повідомленні. Причини його смерті поки що не встановлені. Ознак насильницької смерті чи слідів наркотиків не виявлено.

Актору було 65 років.

У 1989-1997 роках Сагет вів телепередачу "Найсмішніше домашнє відео Америки".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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