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Фільм про Флоріана Юр'єва покажуть на Роттердамському кінофестивалі

Стрічка Олексія Радинського "Нескінченність за Флоріаном" увійшла до програми Cinema Regained.

Фільм про Флоріана Юр'єва покажуть на Роттердамському кінофестивалі
кадр з фільму
Фото: iffr.com

Стрічку Олексія Радинського "Нескінченність за Флоріаном" відібрали до програми Міжнародного кінофестивалю у Роттердамі. Фільм увійшов до програми Cinema Regained.

«Нескінченність за Флоріаном» — це повнометражний фільм, який продовжує короткометражку «Колір фасаду: синій». Обидва проєкти створені режисером Олексієм Радинським, продюсером Любою Кнорозок та архітектором Олексієм Биковим. Стрічки присвячені діяльності київського архітектора, художника, науковця, педагога та музиканта Флоріана Юр'єва. У віці 90 років він став активним громадським активістом, захищаючи свій головний архітектурний твір — київську «Літаючу тарілку», яка опинилася під загрозою перетворення на торгівельний центр. 

Нагадаємо, Флоріан Юр'єв помер 11 вересня 2021 року, йому було 92 роки.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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