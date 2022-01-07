Фільм про Флоріана Юр'єва покажуть на Роттердамському кінофестивалі

Стрічку Олексія Радинського "Нескінченність за Флоріаном" відібрали до програми Міжнародного кінофестивалю у Роттердамі. Фільм увійшов до програми Cinema Regained.

«Нескінченність за Флоріаном» — це повнометражний фільм, який продовжує короткометражку «Колір фасаду: синій». Обидва проєкти створені режисером Олексієм Радинським, продюсером Любою Кнорозок та архітектором Олексієм Биковим. Стрічки присвячені діяльності київського архітектора, художника, науковця, педагога та музиканта Флоріана Юр'єва. У віці 90 років він став активним громадським активістом, захищаючи свій головний архітектурний твір — київську «Літаючу тарілку», яка опинилася під загрозою перетворення на торгівельний центр.