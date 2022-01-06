Національна філармонія представить колядки та щедрівки Донбасу

Співаки у супроводі Ансамблю класичної музики ім. Лятошинського виконають чотирнадцять маловідомих колядок та щедрівок в сучасному аранжуванні.

16 січня у Національній філармонії України відбудеться проєкт «Коляда-триб’ют». Звучатимуть чотирнадцять маловідомих колядок та щедрівок із Донбасу в сучасному аранжуванні. Від 1990-го по 2008-й їх зібрала та записала фольклористка Олена Тюрикова, а композитор Євген Петриченко нещодавно створив кавер-версії цих пісень.

У супроводі Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського Національного будинку органної та камерної музики України під орудою Богдана Пліша, зокрема, виступлять співаки ILLARIA, Іванна Пліш, Роман Меліш, Оксана Нікітюк, а також юні вокалісти з Києва, Рівного, Вінниці, Бахмута, Полтави та Кривого Рогу.

Проєкт «Коляда-триб’ют» має на меті інтеграцію архаїчної пісенної спадщини Донеччини в сучасний світ та підтвердження того, що ця територія є невід’ємною частиною українського культурного простору. Проєкт був створений за підтримки УКФ.

Євген Петриченко – відомий український композитор, автор симфонічної, камерної, вокальної, хорової музики та музики до театральних вистав. Він згадує, що його історія «Коляди» почалась ще зі студентських років: «Коли був студентом консерваторії – разом з викладачкою-фольклористкою Оленою Тюриковою в межах навчального плану поїхали ми по селах донецьких з відповідальною місією – збирати фольклор регіональний».

Нагадаємо, у грудні 2021 року Національна філармонія розпочала цикл концертів «Київська музика. XX-XXI століття».