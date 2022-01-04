Ані Лорак зібралася в Україну з концертами

У травні 2022 року співачка планує виступити у Харкові, Запоріжжі та Херсоні.

Народна артистка України Ані Лорак, котра після 2014 року живе і працює переважно в Росії, анонсувала концертний тур Україною.

У травні 2022 року співачка планує дати концерти у Харкові, Запоріжжі та Херсоні. Графік ще формується, географію туру планують розширити, розповіла Ані Лорак у інтерв'ю "КП в Україні".

"Вже цього року ми з моєю командою потішимо шанувальників серією концертів по Україні, на яких пролунають хіти та нові пісні. Графік формується, але вже відомі дати перших шоу: 20 травня – Харків, 22 травня – Запоріжжя, 23 травня – Херсон", – похвалилася артистка.

Ані Лорак вирушить у тур із розширеною програмою The Best, яку представила під час концерту в Одесі у серпні. Це був перший сольний виступ в Україні з 2014 року.

"Обов'язково буде блок із українськими хітами, а також новими піснями, які заплановані до виходу напередодні туру", – зазначила співачка.

Нагадаємо, в листопаді 2014 року активісти намагалися зірвати концерт Ані Лорак у палаці "Україна" в Києві. У вересні 2016-го троє учасників цього мітингу отримали умовні терміни.

В жовтні 2018 року у Раді було зареєстровано проєкт постанови, згідно з яким Ані Лорак і Таїсію Повалій, яка з початку російської агресії також живе і концертує здебільшого в Росії, пропонували позбавити звання народних артисток України.