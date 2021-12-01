В Україні вперше виступить британський рок-гурт Iron Maiden

Легендарний британський рок-гурт Iron Maiden вперше приїде до України з концертом. Про це повідомляє "Слух".

Шоу Iron Maiden відбудеться 29 травня 2022 року на ВДНГ у Києві. Продаж квитків буде відкрито з 6-го грудня.

Iron Maiden виступлять в рамках світового туру Legacy Of The Beast, який триває з 2018 року. За цей час гурт записав і випустив у вересні 2021-го свій сімнадцятий і другий подвійний альбом Senjutsu.

Концерт Iron Maiden у Києві відбудеться за участі спеціальних гостей - Lord Of The Lost з Німеччини та австралійців Airbourne.

Гурт Iron Maiden був заснований у Лондоні у 1975 році. Вважаються одними із найпопулярніших і найзначніших виконавців у стилі хеві-метал, частиною "Нової хвилі британського важкого металу". Iron Maiden продали понад 110 мільйонів альбомів у всьому світі; три з них досягли першого місця і 15 потрапили в ТОП-10 хіт-парадів одної лише Британії.

Нагадаємо, минулого тижня в ефірі телеканалу CBS був показаний концерт, який завершує кар'єру легендарного американського естрадного виконавця традиційної свінгової та поп-музики з елементами джазу Тоні Беннетта.