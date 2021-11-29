Виставка відбудеться у грудні у франківській Ратуші, де нині розташовано краєзнавчий музей.

На початку грудня в Івано-Франківську відбудеться виставка в рамках художньо-дослідницького проєкту "Ревізіоністський синдром". Це перша колаборація франківського письменника Юрія Андруховича та київського художника Нікіти Кадана.

Фото: facebook.com

Проєкт порушує теми політично обумовленого "переписування" мистецької історії, а також так званої "узгодженої картини світу" - в тому числі в психічному вимірі.

Виставка відбудеться з 3 по 30 грудня у франківській Ратуші, де нині розташовано краєзнавчий музей.

Виставка буде сформована зі спогадів N. - невідомого франківського художника, що по пам’яті відтворив картини, побачені на спільній виставці східно- та західноукраїнських авангардистів у Станіславові в 1931-ому. Картини N. малював вже у зрілому віці - коли страждав на ревізіоністський синдром і вірив, що його розповіді про минуле впливають на перебіг подій та змінюють історичну дійсність. У франківській Ратуші буде представлено понад 60 робіт N. - решта, ймовірно, була втрачена або знищена опікунами як мотлох.

Разом з роботами N. у проєкті можна буде почути архівний 10-хвилинний запис харківської радіопередачі, який, ймовірно, є єдиним свідченням існування виставки у просторі та часі. Його знайдено у харківських архівах за участі Андруховича.

Одна з робіт художника N

Проєкт створено за долучення дослідницької групи митців за участі Нікіти Кадана, Юрія Андруховича, Олександра Сушинського та Лєри Полянськової. Втілюють та організовують команди агенції proto produkciia та франківської галереї "Асортиментна кімната". Над проєктом з осені минулого року та обіцяють непересічну культурну подію.

Нікіта Кадан (1982) - художник, куратор. Народився та живе в Києві. Працює в напрямку інсталяції, скульптури, живопису та колажу. Член групи художників Р. Е.П. та кураторського й активістського об'єднання Худрада. Представляв Україну на Венеційській бієнале (2015). Роботу Кадана "Постамент. Практика витіснення (2009-2011)" обрали до постійної колекції паризького Центру Помпіду.

Фото: Костя Смолянінов Нікіта Кадан

Юрій Андрухович (1960) - поет, прозаїк, есеїст, перекладач. Народився та живе в Івано-Франківську. Учасник так званого станіславівського феномену. Твори Андруховича перекладено і видано у Польщі, Німеччині, Канаді, Угорщині, Фінляндії, Сербії, США, Італії, Словаччині, Швейцарії, Іспанії, Чехії, Білорусі тощо. Серед низки його літературних нагород – Ляйпцизька книжкова премія до європейського порозуміння (2006).

Лєра Полянськова (1982) - мультидисциплінарна художниця. Родом з Харкова, живе та працює в Києві. Працює в напрямках відео і саунд-арту. Учасниця SVITER art-group та культурної організації “Інституції нестабільних думок”. Співзасновниця Photinus Studio та експозиційного середовища Shukhliada. Брала участь в 57-й Венеційській бієнале (2018). У межах стипендіальної програми Gaude Polonia 2018 була резиденткою WRO Art Center в Польщі.

Олександр Сушинський (1985) - куратор, художник, музикознавець, теоретик сучасного мистецтва. Переїхав у Західну Україну з Донецька, але сам родом з Долини на Прикарпатті. Засновник галереї Da_sein у Донецьку (2012-2014), куратор та художник "Галереї на Штейнбарга" в Чернівцях (2015-2018). Засновник незалежного лейблу da_sein_rec, що випускає сучасну композиторську музику. Аспірант Інституту проблем сучасного мистецтва, де досліджує фікцію як художній метод.