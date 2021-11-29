Довженко-Центр покаже "Атлантиду" Валентина Васяновича

Довженко-Центр розпочинає програму "Нова генерація. Спецпокази сучасного українського кіно". В основі програми – стрічки третього тисячоліття з рейтингу 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Першим у програмі спецпоказів "Нова генерація" став фільм "Атлантида" (2019) Валентина Васяновича, що посів 11 позицію в списку 100 найкращих фільмів. Показ стрічки відбудеться 2 грудня о 19:00.

Події "Атлантиди" розгортаються в 2025 році, через рік після перемоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій на Сході країни. Ось тільки тепер ці землі виявляються вже повністю непридатними до життя, а будь які зміни тут здаються неможливими. В той же час колишній солдат Сергій, який страждає на посттравматичний синдром, намагається адаптуватися до нової реальності.

Втративши роботу на заводі, він починає співпрацювати з гуманітарною місією, метою якої є пошук і ексгумація загиблих воїнів. Тут він знайомиться з Катею та розуміє, що краще майбутнє все ж таки можливо.

Ролі у фільмі зіграли лише непрофесійні актори — ветерани АТО, волонтери, солдати ЗСУ.

Прем’єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі, де він здобув перемогу у другому за значенням конкурсі – програмі Горизонти. Згодом "Атлантида" об’їздила десятки престижних кінофестивалів та була висунута Україною на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою.

До кінця року на великому екрані у програмі "Нова генерація" можна побачити:

9 грудня – «Додому» Нарімана Алієва (59-60 місце)

16 грудня – «Українські шерифи» Романа Бондарчука (56 місце)

23 грудня – «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча (20 місце)