Джон Батіст став лідером за кількістю номінацій на "Греммі"

Національна академія мистецтва і науки звукозапису США оголосила номінантів на престижну музичну премію "Греммі".

Цьогорічним лідером за кількістю номінацій став джазовий музикант Джон Батіст (11). За ним ідуть реперка Дожа Кет, хіп-хоп співачка H.E.R. та Джастін Бібер з вісьмома номінаціями.

Фото: EPA/UPG Джон Батіст

Основні номінації на "Греммі" 2022 року:

Запис року (нагорода для виконавців):

I Still Have Faith In You - ABBA

Freedom - Джон Батіст

I Get A Kick Out Of You - Тоні Беннетт і Леді Гага

Peaches - Джастін Бібер feat. Даніель Цезар і Гівеон

Right On Time - Бренді Карлайл

Kiss Me More - Дожа Кет feat. SZA

Happier Than Ever - Біллі Айліш

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

drivers license - Олівія Родріґо

Leave The Door Open - Silk Sonic

Альбом року:

We Are - Джон Батіст

Love For Sale - Тоні Беннетт і Леді Гага

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Джастін Бібер

Planet Her (Deluxe) - Дожа Кет

Happier Than Ever - Біллі Айліш

Back Of My Mind - H.E.R.

Montero - Lil Nas X

Sour - Олівія Родріґо

Evermore - Тейлор Свіфт

Donda - Каньє Вест

Пісня року (нагорода для авторів):

Bad Habits — Ед Ширан

A Beautiful Noise — Аліша Кис і Бренді Карлайл

Drivers License — Олівія Родріґо

Fight for You — H.E.R.

Happier Than Ever — Біллі Айліш

Kiss Me More — Дожа Кет feat. SZA

Leave the Door Open — Silk Sonic

Montero (Call Me by Your Name) — Lil Nas X

Peaches — Джастsн Бsбер

Найкращий новий артист:

Арудж Афтаб

Джиммі Аллен

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Арло Паркс

Олівія Родріґо

Saweetie

Церемонія вручення "Греммі" відбудеться 31 січня.

Нагадаємо, що 63-тя церемонія нагородження "Греммі" пройшла у березні 2021 року. Найбільше нагород отримала співачка Бейонсе - чотири.

Найкращим альбомом визнали Folklore Тейлор Свіфт, Біллі Айліш отримала приз в категорії "Запис року" за пісню Everything I wanted, а "Піснею року" визнали I Can`t breathe співачки H.E.R.