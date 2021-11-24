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Джон Батіст став лідером за кількістю номінацій на "Греммі"

Церемонія нагородження відбудеться в січні.

Національна академія мистецтва і науки звукозапису США оголосила номінантів на престижну музичну премію "Греммі".

Цьогорічним лідером за кількістю номінацій став джазовий музикант Джон Батіст (11). За ним ідуть реперка Дожа Кет, хіп-хоп співачка H.E.R. та Джастін Бібер з вісьмома номінаціями.

Джон Батіст
Фото: EPA/UPG
Джон Батіст

Основні номінації на "Греммі" 2022 року:

Запис року (нагорода для виконавців):

  • I Still Have Faith In You - ABBA
  • Freedom - Джон Батіст
  • I Get A Kick Out Of You - Тоні Беннетт і Леді Гага
  • Peaches - Джастін Бібер feat. Даніель Цезар і Гівеон
  • Right On Time - Бренді Карлайл
  • Kiss Me More - Дожа Кет feat. SZA
  • Happier Than Ever - Біллі Айліш
  • Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X
  • drivers license - Олівія Родріґо
  • Leave The Door Open - Silk Sonic

Альбом року:

  • We Are - Джон Батіст
  • Love For Sale - Тоні Беннетт і Леді Гага
  • Justice (Triple Chucks Deluxe) - Джастін Бібер
  • Planet Her (Deluxe) - Дожа Кет
  • Happier Than Ever - Біллі Айліш
  • Back Of My Mind - H.E.R.
  • Montero - Lil Nas X
  • Sour - Олівія Родріґо
  • Evermore - Тейлор Свіфт
  • Donda - Каньє Вест

Пісня року (нагорода для авторів):

  • Bad Habits — Ед Ширан
  • A Beautiful Noise — Аліша Кис і Бренді Карлайл
  • Drivers License — Олівія Родріґо
  • Fight for You — H.E.R.
  • Happier Than Ever — Біллі Айліш
  • Kiss Me More — Дожа Кет feat. SZA
  • Leave the Door Open — Silk Sonic
  • Montero (Call Me by Your Name) — Lil Nas X
  • Peaches — Джастsн Бsбер

Найкращий новий артист:

  • Арудж Афтаб
  • Джиммі Аллен
  • Baby Keem
  • FINNEAS
  • Glass Animals
  • Japanese Breakfast
  • The Kid LAROI
  • Арло Паркс
  • Олівія Родріґо
  • Saweetie

Церемонія вручення "Греммі" відбудеться 31 січня.

Нагадаємо, що 63-тя церемонія нагородження "Греммі" пройшла у березні 2021 року. Найбільше нагород отримала співачка Бейонсе - чотири.

Найкращим альбомом визнали Folklore Тейлор Свіфт, Біллі Айліш отримала приз в категорії "Запис року" за пісню Everything I wanted, а "Піснею року" визнали I Can`t breathe співачки H.E.R.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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