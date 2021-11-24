Джон Батіст став лідером за кількістю номінацій на "Греммі"

Національна академія мистецтва і науки звукозапису США оголосила номінантів на престижну музичну премію "Греммі".
Цьогорічним лідером за кількістю номінацій став джазовий музикант Джон Батіст (11). За ним ідуть реперка Дожа Кет, хіп-хоп співачка H.E.R. та Джастін Бібер з вісьмома номінаціями.
Основні номінації на "Греммі" 2022 року:
Запис року (нагорода для виконавців):
- I Still Have Faith In You - ABBA
- Freedom - Джон Батіст
- I Get A Kick Out Of You - Тоні Беннетт і Леді Гага
- Peaches - Джастін Бібер feat. Даніель Цезар і Гівеон
- Right On Time - Бренді Карлайл
- Kiss Me More - Дожа Кет feat. SZA
- Happier Than Ever - Біллі Айліш
- Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X
- drivers license - Олівія Родріґо
- Leave The Door Open - Silk Sonic
Альбом року:
- We Are - Джон Батіст
- Love For Sale - Тоні Беннетт і Леді Гага
- Justice (Triple Chucks Deluxe) - Джастін Бібер
- Planet Her (Deluxe) - Дожа Кет
- Happier Than Ever - Біллі Айліш
- Back Of My Mind - H.E.R.
- Montero - Lil Nas X
- Sour - Олівія Родріґо
- Evermore - Тейлор Свіфт
- Donda - Каньє Вест
Пісня року (нагорода для авторів):
- Bad Habits — Ед Ширан
- A Beautiful Noise — Аліша Кис і Бренді Карлайл
- Drivers License — Олівія Родріґо
- Fight for You — H.E.R.
- Happier Than Ever — Біллі Айліш
- Kiss Me More — Дожа Кет feat. SZA
- Leave the Door Open — Silk Sonic
- Montero (Call Me by Your Name) — Lil Nas X
- Peaches — Джастsн Бsбер
Найкращий новий артист:
- Арудж Афтаб
- Джиммі Аллен
- Baby Keem
- FINNEAS
- Glass Animals
- Japanese Breakfast
- The Kid LAROI
- Арло Паркс
- Олівія Родріґо
- Saweetie
Церемонія вручення "Греммі" відбудеться 31 січня.
Нагадаємо, що 63-тя церемонія нагородження "Греммі" пройшла у березні 2021 року. Найбільше нагород отримала співачка Бейонсе - чотири.
Найкращим альбомом визнали Folklore Тейлор Свіфт, Біллі Айліш отримала приз в категорії "Запис року" за пісню Everything I wanted, а "Піснею року" визнали I Can`t breathe співачки H.E.R.