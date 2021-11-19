Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
Нардеп Камельчук влаштував сварку з охороною Ради через ПЛР-тест
Нардеп Камельчук влаштував сварку з охороною Ради через ПЛР-тест
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
Поярков потрапив у ДТП в Києві
Поярков потрапив у ДТП в Києві
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
ГоловнаКультура

Київський пам'ятник Миколі Щорсу перемістять у музей на Сумщині

Однак спочатку Міністерство культури і КМДА мають дійти згоди.

Київський пам'ятник Миколі Щорсу перемістять у музей на Сумщині
памятник Щорсу
Фото: kp.ua

Київський пам'ятник Миколі Щорсу, який підлягає демонтажу за законом про декомунізацію, перенесуть до Сумської області.

Як повідомили в Українському інституті національної пам’яті, пам’ятник Миколі Щорсу перенесуть у музей "Парк радянського періоду" в Спадщанському лісі на Сумщині, пише "Хмарочос".

"Ми розібралися з процедурою переміщення пам’ятки і провели необхідні консультації з Міністерством культури та інформаційної політики України. Далі усе залежить від політичної кон’юнктури та здатності причетних інституцій (Міністерство і КМДА) дійти згоди в цьому питанні", - пояснила представниця відділу комунікації УІНП Вікторія Скуба.

Нагадаємо, згідно з чинною постановою Кабміну №928 від 3 вересня 2009 року, монумент внесено до Реєстру об'єктів культурної спадщини національного значення. КМДА обіцяла демонтувати пам'ятник, щойно з нього знімуть охоронний статус.

Інститут національної пам'яті, який контролює виконання закону про декомунізацію, вважає, що демонтаж пам'ятника Щорсу передбачений законом і не є предметом обговорення.

Після погроз націоналістичних організацій зруйнувати кінну статую Щорса в 2016 році її оточили жовто-блакитним банером. У 2019 році банер замінили великими плакатами благодійного фонду "Повернись живим", а тоді зовсім прибрали. У 2020 році активісти навіть пропонували задрапувати пам’ятник в чорний латекс, щоб переозначити.

У листопаді 2017-го київська влада вирішила, що пам’ятник Щорсу стане першим експонатом Музею монументальної пропаганди СРСР на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ). Тодішній міністр культури України Євген Нищук пообіцяв, що Мінкультури допоможе залучити до експозиції об'єкти з усієї території України. Однак наразі цей проєкт не реалізовано.

Микола Щорс не тільки брав активну участь у бойових діях проти українських військ у 1918-1919 рр., а й займав посаду військового коменданта міста Києва (лютий 1918 р.) і несе відповідальність за військові злочини більшовиків проти цивільного населення української столиці.

У підсумку більшовицький комбриг Щорс загинув 30 серпня 1919 року в боях саме з армією, яка боролася за незалежність України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також