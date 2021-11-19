Київський пам'ятник Миколі Щорсу перемістять у музей на Сумщині

Однак спочатку Міністерство культури і КМДА мають дійти згоди.

Київський пам'ятник Миколі Щорсу, який підлягає демонтажу за законом про декомунізацію, перенесуть до Сумської області.

Як повідомили в Українському інституті національної пам’яті, пам’ятник Миколі Щорсу перенесуть у музей "Парк радянського періоду" в Спадщанському лісі на Сумщині, пише "Хмарочос".

"Ми розібралися з процедурою переміщення пам’ятки і провели необхідні консультації з Міністерством культури та інформаційної політики України. Далі усе залежить від політичної кон’юнктури та здатності причетних інституцій (Міністерство і КМДА) дійти згоди в цьому питанні", - пояснила представниця відділу комунікації УІНП Вікторія Скуба.

Нагадаємо, згідно з чинною постановою Кабміну №928 від 3 вересня 2009 року, монумент внесено до Реєстру об'єктів культурної спадщини національного значення. КМДА обіцяла демонтувати пам'ятник, щойно з нього знімуть охоронний статус.

Інститут національної пам'яті, який контролює виконання закону про декомунізацію, вважає, що демонтаж пам'ятника Щорсу передбачений законом і не є предметом обговорення.

Після погроз націоналістичних організацій зруйнувати кінну статую Щорса в 2016 році її оточили жовто-блакитним банером. У 2019 році банер замінили великими плакатами благодійного фонду "Повернись живим", а тоді зовсім прибрали. У 2020 році активісти навіть пропонували задрапувати пам’ятник в чорний латекс, щоб переозначити.

У листопаді 2017-го київська влада вирішила, що пам’ятник Щорсу стане першим експонатом Музею монументальної пропаганди СРСР на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ). Тодішній міністр культури України Євген Нищук пообіцяв, що Мінкультури допоможе залучити до експозиції об'єкти з усієї території України. Однак наразі цей проєкт не реалізовано.

Микола Щорс не тільки брав активну участь у бойових діях проти українських військ у 1918-1919 рр., а й займав посаду військового коменданта міста Києва (лютий 1918 р.) і несе відповідальність за військові злочини більшовиків проти цивільного населення української столиці.

У підсумку більшовицький комбриг Щорс загинув 30 серпня 1919 року в боях саме з армією, яка боролася за незалежність України.