Охрана, отмєна: Київрада “боролася” з законом про столицю і погодила викуп скандальної ділянки на Лівобережній

В день, коли Верховна Рада збиралася змінити долю місцевого самоврядування в Києві, голосуючи закон про столицю по спецпроцедурі, Київрада опиралася цьому до останнього. На сесії 18 листопада місцеві депутати пояснювали, що їм не подобається в новому законі, а також розбиралися, чому ростуть тарифи на столичний транспорт, приймали резонансні рішення по землі і сенсаційні - по скандальній забудові. Головні з цих рішень - в нашому огляді сесії Київради.

Тариф захмарний - собівартість буде потім

Сенсаційна новина від КМДА про суттєве підвищення вартості проїзду в столичному громадському транспорті, яка з'явилася буквально за день до чергового пленарного засідання міськради, збурила депутатів не менше за їх виборців. І хоча це питання не виносилося в сесійну залу в рамках порядку денного, спонтанне його обговорення було завзятим. Тут кожна партія змогла проявити всі свої виміри турботи про виборця: фракція "Слуга народу" пропонувала просто ввести мораторій на підвищення тарифів в Києві; представник "Батьківщини" наполягав, що всі кияни, які потребують соціального захисту, мають отримати безкоштовний проїзд на "карту киянина" (можливо, депутат просто не знав, що так це і працює зараз); а фракція "Європейська солідарність" валила все на центральну владу - компенсацію за пільговиків не дають, податки забирають, а "їздити в свою Кончу-Заспу хочуть через Київ по гарним дорогам”.

Фото: EPA/UPG

Один лише представник кличківської фракції "Удар" стояв на тому, що підвищувати тарифи потрібно не завтра і не вчора, а позавчора. І це був керівник КП "Київський метрополітен" Брагінський: "Найбільша наша витрата - енергоносії. Якщо раніше метрополітен сплачував за електроенергію 40 мільйонів на місяць, то після підвищення тарифу це вже 120 мільйонів. Вартість проїзду завжди політизована, а для нас це питання виживання", - пояснював чиновник-депутат. І запевнив: КП готове пройти всі перевірки і аудити, щоб довести реальність своїх збитків.

"Тільки цього року дотація громадському транспорту обходиться столичному бюджету в 4,5 млрд грн. Ми не можемо витрачати на покриття збитків від перевезень і на компенсацію вартості опалення весь бюджет міста! Щоб компенсувати тариф, ми змушені будемо забирати гроші з будівництва доріг, парків і садочків", - гаряче запевняв всіх міський голова Віталій Кличко.

Наскільки обгрунтовані такі великі збитки столичного транспорту, які в нього витрати і прибутки, а також який реальний тариф має бути - з усім цим обіцяли розбиратися на наступних сесіях, разом з першим заступником мера Миколою Поворозником. А поки що, у важкий період карантинів, до кінця опалювального сезону, вартість проїзду залишиться старою, пообіцяв всім Кличко.

Фото: vechirniy.kyiv.ua/ Віталій Кличко на сесії Київради 18 листопада

Тобто за три дні КМДА розіграло “маленьку переможну війну” - шокувала всіх підвищенням проїзду в 2,5 рази, а потім зняла напругу відтермінувавши настання “апокаліпсису”. Причому все це - виключно в рамках і жанрі медіакампанії, ніяких офіційних документів, а тим більше економічних розрахунків тарифу так ніхто і не побачив.

Столицю хочуть образити?

Можливо створення тарифної проблеми і наступне її переможне усунення було пов'язане з тривожним очікуванням команди Кличка на прийняття нового закону про столицю. Саме вчора, одночасно з засіданням Київради, Верховна Рада обіцяла проголосувати цей резонансний законопроєкт по спецпроцедурі, тобто швидко і практично без урахування численних правок. І, на думку представників партії Кличка, закон може стати узурпацією влади в Києві.

На своїй сесії депутати Київради прийняли звернення до Верховної Ради, в якому просили нардепів не поспішати з прийняттям закону і почекати висновків Венеціанської комісії. Найбільш сильне несприйняття нового закону було, звісно, від депутатів “Удару” і “Європейської солідарності”: Леонід Ємець (ЄС) наполягав на тому, що лише обраний міський голова може очолювати КМДА (як це відбувається зараз і як не буде по новому закону), а також обурювався тим, що центральна влада країни визначатиме межі районів міста і на час дії перехідних положень закону керувати райрадами будуть призначенці президента (зараз райрад немає, а керівників райдержадміністрацій в столиці якраз і призначає президент).

Фото: vechirniy.kyiv.ua Леонід Ємець на сесії Київради 18 листопада

Фактично ж дискусія точиться навколо все того ж самого: які реальні повноваження буде мати очільник КМДА, якого призначатиме президент, і райради - які будуть знов створені і широта функцій яких прописана ще суперечливо (одна з найбільш резонансних позицій - саме райради можуть вирішувати питання забудови). Тобто одна команда (чинна міська влада) прораховує ризики втрат повноважень, а інша (чинна центральна) - можливості нових впливів. А в публічній площині це все називається “не приймайте закон раніше, ніж будуть висновки Європи” - саме це основний меседж команди Кличка. Причому навіть вже отриманий висновок Ради Європи на законопроєкт всі трактують прямо протилежно: “СН” вважає його позитивним, “ЄС” і “Удар” - негативним і наполягають на тому, що треба чекати висновку Венеціанської комісії.

“За” звернення до ВР з проханням почекати голосували саме ці дві фракції плюс “Голос”. І, мабуть, це було перше в історії звернення до парламенту, яке “почули” настільки швидко - вже за кілька годин стало відомо, що ВР не змогла узгодити голосування закону про столицю по спецпроцедурі і буде голосувати пізніше і з розглядом правок.

Депутатська бійка, забудьте про комунальний садок і вулиці в оренду неіснуючій фірмі

Можливо, саме це чергове відтермінування вирішення долі Києва надихнуло депутатів Київради, і вони працювали залишок дня напрочуд швидко і весело. А секретар міськради Володимир Бондаренко, який зазвичай пильно оберігає всі кулуарні секрети, навіть поділився публічно деталями внутрішньої НП.

“Ми стикнулися з безпрецедентною інформаційною атакою на одного з наших колег. Ми проводимо перевірку цього питання і будуть зроблені адміністративні висновки”, - звернувся до колег між розглядом питань Бондаренко.

Атакою секретар Київради назвав публікацію в анонімних телеграм-каналах відео з кулуарів Київради, на якому група депутатів спілкується і випиває, а потім один з них намагається вдарити колегу, при цьому рухається невпевнено і падає сам. Інцидент міг би й не вийти за межі специфічної аудиторії таких каналів, якби не публічний виступ Бондаренка. Та й сам герой відео відразу відреагував: депутат від “СН” Владислав Трубіцин взяв слово і назвав публікацію відео неприпустимим фактом,а інформацію конфіденційною. Депутата обурює, що матеріали з серверів Київради (відео було з камер спостереження колонної зали) “зливають” в мережу, і він звернувся з цього приводу до правоохоронців.

Фото: facebook/Владислав Трубіцин Владислав Трубіцин

А далі депутати працювали вже в звичному режимі, чергуючи земельні зради і перемоги. Хороші новини такі: міська влада нарешті взяла на баланс технічні об'єкти і прогулянкові зони Оболонської набережної. Ви здивовані, бо цій набережній більше двадцяти років і хіба могла вона бути безхозною? І могла, і була, і ось лише тепер КП “Плесо” матиме законні підстави обслуговувати цей об'єкт і витрачати кошти на його ремонт.

Інше давно невирішене питання закрили в Дарницькому районі - тут територія стадіону школи №314 не мала офіційно оформленої земельної ділянки і мешканці району просили оформити землю, щоб забудова, яка підступила вже притул до стадіона, раптово не почалася і на ньому. І ось вчора, напрочуд швидко, рішення було вже прийнято - районному управлінню освіти дозволило зробити проєкт землеустрою для експлуатації стадіону (якому, як і набережній, вже більше 20 років).

Фото: wikimapia.org Середня школа № 314

А от земельній ділянці під садочок в Дарницькому районі на вулиці Чавдар пощастило менше - її віддали в оренду приватному власнику. Хоча раніше, при проектуванні забудови цього району і будівництві, ділянка закріплялася під будівництво комунального дитсадка. LB.ua писав про ці дивовижні містобудівні історії з садочками в Києві: як ділянки відводяться під садок, кількість місць проєктованого закладу дозволяє будувати нові тисячі квадратних метрів житла, а потім місто “забуває” фінансувати зведення самих садків і забудовник (в даному випадку “Київміськбуд”) передає зведений об'єкт приватному інвестору. Один з таких садочків і був по вулиці Чавдар, 11-а. Вчора землю під ним остаточно віддали приватному власнику. В будівлі садочку вже працює платна школа. А черги в дитсадки в мікрорайонах Осокорків б'ють всі рекорди по місту.

Фото: Ліга Приватна початкова школа Maple Bear Kyiv по вул. Єлизавети Чавдар 11А

Інше феєричне голосування, яке відбулося вчора в Київраді, стосувалося вже оренди цілих вулиць. Депутати розглядали одразу три питання, якими дається старт землеустрою для приватної фірми, яка хоче облаштувати собі… дороги.

Мова йде про технічні проїзди навколо території в Деснянському районі, де розміщені павільйони FILM.ua (відома компанія кіно- і телепродакшену) - вздовж вулиць Закревського і Електротехнічної. Як пояснив голова комісії з питань архітектури, містобудування і земельних відносин Михайло Терентьєв, ділянки відводяться під паркування для студії і на дорожню ситуацію в районі не вплинуть.

Фото: Navkoloua.com

Але депутат від Троєщини Юрій Зубко бачить питання інакше: “це вулиці загального користування, там ходять люди, ми не можемо перекрити для них пішохідні маршрути” - наполягав він. Згадали також, що це пожежні проїзди, які важливі для району. І те, що проєкт рішення не отримав погодження управління правового забезпечення Київради. Депутатка Юлія Симуніна навіть повідомила, що фірма, яка хоче взяти дороги в оренду, знаходиться в стадії припинення діяльності (ПРАТ Укрхарчпромсервіс, і це дійсно так). Але Терентьєв філософські відповів: це буде важливо, коли будемо вже відводити землю, а це тільки дозвіл на проєкт. Дискусія видалася такою гарячою, що депутати навіть не прийняли суперечливе рішення по проїздах. Але не спішить відмічати перемогу, це ж Київрада - після перерви Михайло Терентьєв просто виніс ці ж самі питання повторно і депутати просто… проголосували “за”.

Невже на Слобідці буде парк?

Київські депутати, як бачимо, можуть все. Іноді це просто американські гірки зрад і перемог. Переможною і визначною подією стало голосування за долю скандальної забудови в районі метро “Лівобрежна”, вулиця Микільсько-Слобідська 7-9.

Фото: /nova-slobidka.kiev.ua Проєкт 25-поверхового ЖК Нова Слобідка

Вже 15 років громада району обстоює тут берег Дніпра на ділянці біля пляжу “Веселка” і Зони Здоров'я. Весь цей час тривають суди, протирічні рішення Київради і фізичне протистояння громади району забудові. Для мешканців Микільської Слобідки питання вільного берега стало принциповим, і тут вже є кілька поколінь активістів, які не спускають це питання з контролю. “Згідно Генплану, це зелена зона! Ми зберігаємо доступ до річки і не відступимо”, - запевняла вчора депутатів на сесії представниця громади району Марія Близнюк.

Фото: facebook/ГО Микільська Слобідка Фото: facebook/ГО Микільська Слобідка Фото: facebook/ГО Микільська Слобідка Фото: facebook/ГО Микільська Слобідка

Забудовник - ТОВ “Нова Слобідка” - так само не відступає і має твердий намір звести в кількох метрах від пляжу два хмарочоси. Цієї осені протистояння загострилося, оскільки забудовник заводить на ділянку техніку, а громада будує барикади і протистоїть цьому.

Фото: Макс Требухов Жителі Микільської Слобідки знесли бетонний паркан скандальної забудови , 9 січня 2020 Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Компромісний шлях вирішення питання запропонували депутатка від “Голосу” Аліна Михайлова і депутат від “Удару” Андрій Странніков: вони внесли проєкт про викуп цієї ділянки для суспільних потреб. Суспільна потреба очевидна - вся територія берега Дніпра від Мосту метро до колишньої території Дарницького будкомбінату не раз була оголошена парковою зоною. Київрада навіть збирається викупити для цього ділянку, яка належала “Ощадбанку”. Тому, щоб створенню повноцінного парку вже нічого не заважало, вчора запропонували викупити і ділянку “Нової Слобідки”.

Фото: facebook/Alina Mykhailova Аліна Михайлова на сесіі київради 18 листопада

На подив, зазвичай дуже обережна і критична до будівельних питань Київрада цього разу була налаштована позитивно. Крім депутатів ОПЗЖ, які спочатку взагалі просила зняти це питання з розгляду, а потім в яскравих фарбах описували, як забудовник закрив всі питання по ділянці в суді (насправді суди тривають і зараз), і як ніхто не може позбавити власника майнових прав. Завзяття ОПЗЖ пояснюється просто - за даними ЗМІ, бенефіціарами компанії, яка будує по Микільсько-Слобідській, 7-9, є Вадим Столар і брати Насіковські, а Столар - член політради ОПЗЖ, тому київська фракція партії робила, що могла.

Рішення про викуп все одно прийняли - “за” 85 депутатів з 95 (половина “ЄС”, фракції “Удару”, “Батьківщина”, “Єдність”, “СН”, “Голос”). І це справжня перемога. Але тільки проміжна. Бо рішення Київради засвідчує позицію по цьому питанню і декларує намір - так, ми хочемо тут парк. Щоб парк відбувся, захотіти продати ділянку має її нинішній власник. А оскільки це справа добровільна, а вартість метрів біля води захмарна, питання ціни буде непередбачувано цікавим. І тому тепер на неї мають вплинути мешканці Слобідки - громада, яка і раніше показувала забудовнику, що не дасть йому тут робити бізнес, має демонструвати це ще більш очевидно.