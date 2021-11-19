Від початку доби окупанти 10 разів порушили "тишу" на Донбасі

З них п’ять - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС.

Так, в напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.

В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В районі Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Катеринівки ворог вів обстріл двічі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Пісків противник задіяв станкові протитанкові гранатомети.

В напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь міномети калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається,що українські військові відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, 12 листопада на Донбасі загинули двоє військових 79-ї окрема десантно-штурмової бригади "Миколаїв". Підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосєєв підірвалися на ворожій міні.