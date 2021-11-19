Директора дослідного господарства НААНУ затримали за вимагання $50 тисяч

Державне бюро розслідувань затримало за підозрою у вимаганні 50 тисяч доларів директора одного з дослідних господарств Національної академії наук України (НААНУ).

На сайтах ДБР та Офісу генерального прокурора повідомляється, що керівник державного підприємства "Дослідне господарство Деснянське" протягом червня - листопада 2021 року вимагав гроші у бізнесмена, який володіє двома суміжними земельними ділянками площею 4 га, за можливість змінити їх цільове призначення будівництво.

Директор обіцяв за 60 тисяч доларів видати підприємцю акт списання сільськогосподарського сховища, що перебуває на балансі держпідприємства та розміщене на одній з цих ділянок. У четвер, 18 листопада, підозрюваного затримали після одержання ним 50 тисяч доларів США.

Справу кваліфікували не як отримання хабаря, а як вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України).

Державне підприємство "Дослідне господарство Деснянське" Прилуцької дослідної станції Інституту садівництва НААНУ з 2016 року очолює Юрій Лесніца. Воно розташоване у селі Новоселівка поруч з Черніговом і займається вирощуванням зернових культур. "Деснянське" має близько 1000 гектарів землі.

НААНУ має у своєму складі близько 125 дослідних господарств.

Нагадаємо, що президент НААНУ Ярослав Гадзало також підозрюється в хабарництві.

Національна поліція здійснює досудове розслідування за підозрою у отриманні науковцем хабара у вигляді автомобіля Volkswagen Touareg, вартість якого на момент придбання в кінці 2019 року становила 1,44 млн гривень. За версією слідства, підозрюваний одержав неправомірну вигоду за включення директора дослідного господарства "Агрономія" до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН.

У грудні 2020 року науковцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Керівництво Національної академії аграрних наук також фігурує в іншій кримінальній справі за ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаними злочинним шляхом), та ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.