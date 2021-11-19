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Директора дослідного господарства НААНУ затримали за вимагання $50 тисяч

Справа стосується передачі під забудову 4 га землі біля Чернігова.

Директора дослідного господарства НААНУ затримали за вимагання $50 тисяч
Фото: gp.gov.ua

Державне бюро розслідувань затримало за підозрою у вимаганні 50 тисяч доларів директора одного з дослідних господарств Національної академії наук України (НААНУ).

На сайтах ДБР та Офісу генерального прокурора повідомляється, що керівник державного підприємства "Дослідне господарство Деснянське" протягом червня - листопада 2021 року вимагав гроші у бізнесмена, який володіє двома суміжними земельними ділянками площею 4 га, за можливість змінити їх цільове призначення будівництво.

Директор обіцяв за 60 тисяч доларів видати підприємцю акт списання сільськогосподарського сховища, що перебуває на балансі держпідприємства та розміщене на одній з цих ділянок. У четвер, 18 листопада, підозрюваного затримали після одержання ним 50 тисяч доларів США.

Справу кваліфікували не як отримання хабаря, а як вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України).

Державне підприємство "Дослідне господарство Деснянське" Прилуцької дослідної станції Інституту садівництва НААНУ з 2016 року очолює Юрій Лесніца. Воно розташоване у селі Новоселівка поруч з Черніговом і займається вирощуванням зернових культур. "Деснянське" має близько 1000 гектарів землі.

НААНУ має у своєму складі близько 125 дослідних господарств.

Нагадаємо, що президент НААНУ Ярослав Гадзало також підозрюється в хабарництві.

Національна поліція здійснює досудове розслідування за підозрою у отриманні науковцем хабара у вигляді автомобіля Volkswagen Touareg, вартість якого на момент придбання в кінці 2019 року становила 1,44 млн гривень. За версією слідства, підозрюваний одержав неправомірну вигоду за включення директора дослідного господарства "Агрономія" до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН.

У грудні 2020 року науковцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Керівництво Національної академії аграрних наук також фігурує в іншій кримінальній справі за ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаними злочинним шляхом), та ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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