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Найтриваліше майже за 600 років місячне затемнення онлайн

Наступного разу місячне затемнення такої тривалості відбудеться аж 2669 року.

Найтриваліше майже за 600 років місячне затемнення онлайн
Фото: @davexl23

Сьогодні земляни стануть свідками унікального астрономічного явища. Часткове місячне затемнення, яке можна спостерігати з Америки, Північної Європи, Східної Азії та Австралії, - триватиме близько шести годин.

Майже три з половиною години найбільша частина Місяця - близько 98%  - перебуватиме у тіні Землі. Під час затемнення тінь від Землі забарвить Місяць в іржаво-бурштиновий відтінок.

Онлайн-трансляція найтривалішого за 580 років місячного затемнення доступна на сайті Time and Date.

Місяць почав занурюватись у півтінь Землі о 06:02 за Гринвічем (08:02 за Києвом). Момент найбільшого затемнення відбудеться о 09:02 за Гринвічем (11:02 за Києвом).

Затемнення триватиме приблизно 6 годин, але спостерігачі у різних частинах світу зможуть бачити лише його фрагменти.

Часткові місячні затемнення відбуваються, коли Земля проходить між Сонцем та Місяцем, але вони не вирівняні по одній лінії, лише частина видимої поверхні супутника потрапляє у тінь, яку створює Земля.

Сьогоднішнє місячне затемнення останнє в 2021 році. Наступного разу місячне затемнення такої тривалості відбудеться аж 2669 року.

Нагадаємо, у липні 2018-го відбулося найтриваліше за 100 років затемнення Місяця.

Найкоротше місячне затемнення століття жителі Землі могли спостерігати у квітні 2015 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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