Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань та СБУ ліквідували конвертаційний центр у Полтаві, який створили колишні працівники податкових органів.

Про це повідомляється на сайтах ДБР та СБУ.

Протягом 2021 року через конвертаційний центр, який займався переведенням коштів у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції, пройшло понад 500 млн гривень.

"У ході досудового слідства встановлено, що організаторами «конверту» були мешканці Полтави, які мали досвід роботи в податкових органах. Вони, використовуючи низку фіктивних фірм, укладали з підприємствами регіону договори купівлі-продажу неіснуючих робіт та послуг", - йдеться у повідомленнях.

В ході операції правоохоронці провели 18 обшуків, під час яких було вилучено 353 тис. доларів США, 54 тис. євро, більше 1,7 млн гривень, 660 грам золота у монетах і злитках, печатки, документацію та інші ймовірні докази протиправної діяльності.

Поки що затримано тільки кур'єра, який передав замовникам 1,5 млн гривень готівкою.

Фото: ДБР

Слідчі дії ведуться в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.