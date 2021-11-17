Співробітники Служби безпеки України викрили злочинну групу у Херсонській області. Зловмисники займалися вимаганням коштів з місцевого підприємця і погрожували йому фізичною розправою.

Угруповання складалося із українців та іноземців, вихідців з Вірменії, інформує пресцентр СБУ.

Вони вимагали від місцевого підприємця-фермера 1,2 млн грн. За цю суму обіцяли "не чіпати" потерпілого та членів його родини.

Оскільки підприємець відмовлявся платити зловмисникам, то вони побили його і відібрали автомобіль. Потім вимагали переписати машину на своїх спільників. Щоб "жертва" не звернулася до правоохоронців, почали погрожувати членам його сім’ї.

Урешті-решт потерпілий звернувся до СБУ і під контролем спецслужби передав зловмисникам вказану суму. Всіх членів угруповання затримали "на гарячому".

Їм готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Викриття зловмисників проводили співробітники СБУ в АР Крим.

Раніше Поліція Чехії повідомила про затримання банди українських рекетирів. Підозрювані вимагали гроші з інших українців, які живуть у Чехії.