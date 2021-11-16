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Олег Ляшко повідомив про відновлення кримінального провадження щодо його бійки з Герусом

Екснардеп вважає справу "сфальсифікованою". 

Олег Ляшко повідомив про відновлення кримінального провадження щодо його бійки з Герусом
Олег Ляшко

Екснардеп, лідер РПЛ Олег Ляшко повідомив про відновлення кримінального провадження щодо його бійки з головою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль".

Про це Ляшко повідомив на брифінгу. 

"Зараз ми приїхали в Бориспіль. Мене і мого адвоката викликали, щоб повідомити про відновлення кримінального провадження, яке було сфальсифіковано два роки тому, коли наша команда розпочала боротьбу проти російської енергетичної агресії", – заявив колишній народний обранець.

Ляшко переконаний, що таким чином влада намагається боротися з ним. Інших деталей по суті руху кримінальної справи він не розповів. 

6 листопада 2019 лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", головою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом. Інцидент стався в приміщенні залу прийому міжнародних делегацій аеропорту "Бориспіль". У бійці брав участь і охоронець Ляшка.

Наступного дня поліція відкрила справу проти Ляшка за ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

19 листопада2019  Бориспільський міськрайонний суд відпустив Ляшка на поруки народних депутатів Вікторії Сюмар і Михайла Волинця.

У січні 2020 Національна поліція завершила досудове розслідування за фактом бійки між Олегом Ляшком і Андрієм Герусом у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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