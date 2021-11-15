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НАБУ передало до суду кримінальну справу проти Чауса

Колишнього суддю судитимуть за долари в банках.

НАБУ передало до суду кримінальну справу проти Чауса
Фото: podrobrosti.ua

Національне антикорупційне бюро та антикорупційна прокуратура передали до суду кримінальну справу проти колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Про це повідомила пресслужба САП.

Чауса судитимуть в Вищому антикорупційному суді за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу - хабарництво.

Суддю Чауса викрили на отриманні 150 тис. доларів хабаря у серпні 2016 року.

Гроші він нібито отримав за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Пенсіонерці загрожувало 10-12 років позбавлення волі за статтями про незаконну купівлю, зберігання та збут наркотиків. Але Чаус застосував статтю 69 Кримінального кодексу, яка передбачає м'якше покарання, і дав їй п'ять років умовно.

Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати.

Верховна Рада дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, але, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний суддя втік за кордон.

До квітня 2021 року Чаус знаходився в Молдові, коли його викрали невідомі в Кишиневі.

30 липня Чаус в одних трусах знайшовся у одному з сіл Вінницької області, звідки його відвезли у Київ співробітники СБУ. 

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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