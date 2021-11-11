Вісьмох експрацівників СБУ, які втекли в Росію, підозрюють у хакерських атаках на держоргани України

Офіс генерального прокурора заочно повідомив про підозру у скоєнні державної зради вісьмом колишнім співробітникам Служби безпеки України, які нині є офіцерами ФСБ Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба відомства.

За даними слідства, створена спеціальними та розвідувальними органами іноземних спецслужб злочинна організація вчиняла несанкціоноване втручання до комп’ютерів, комп’ютерних мереж, інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, підприємств, установ та організацій України, а також інших країн з метою збору розвідувальних даних, вчинення диверсій та інших злочинів.

У ході розслідування правоохоронці викрили підрозділ ФСБ РФ, співробітники якого з використанням хакерського угруповання "Армагеддон" (Armageddon) здійснюють атаки на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури установ, що забезпечують належне функціонування економічної та правоохоронної систем України, а також її обороноздатності.

Правоохоронці встановили причетність до вчинення таких протиправних дій колишніх співробітників Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

За даними слідства, під час проходження служби в органах СБУ до службових обов’язків фігурантів входило забезпечення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, а після вчинення зради вони забезпечували проведення в цій сфері розвідувально-підривної діяльності проти України.

"У ході слідства здобуто докази, що колишні співробітники української спецслужби з використанням завербованих хакерів здійснювали кібератаки, направлені на несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, телекомунікаційних мереж України, створення прихованих технічних каналів витоку інформації, збір конфіденційної інформації, в тому числі інформації з обмеженим доступом, викрадення ідентифікаторів доступу та персональних даних насамперед співробітників правоохоронних органів, військових підрозділів, блокування роботи державних та корпоративних електронних ресурсів, проведення акцій кібернетичного впливу в інтересах спеціальних та розвідувальних органів Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

Раніше Служба безпеки України встановила, що у складі окупаційного управління ФСБ в Криму та Севастополі діє хакерське угрупування Armageddon, завданням якого з 2014 року є розвідувально-підривна діяльність проти України.

Про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України було оголошено п'ятьом учасникам хакерської групи. Спеціалістам СБУ вдалося поіменно встановити кількох кримських хакерів, перехопити їхні розмови, а також отримати докази їх причетності до атак.

З 2014 року цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тисяч кіберактак на урядові комп'ютерні системи.