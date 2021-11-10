У МВС повідомили "гарну новину" про "ковід-амністію" для замовників підробних сертифікатів вакцинації

Людина не нестиме відповідальність, якщо тільки замовила, але не використовувала фейк.

Українці, які замовили підробний сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, але не використовували його, не нестимуть відповідальності.

Це регулюється 14 статтею Кримінального кодексу ("готування до злочину"). Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у Facebook.

Згідно з цією статею, готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності.

"Є чимало людей, які зараз в заручниках у фейкових COVID-сертифікатів. Можливо, у таких людей і виникла думка щепитися, але тепер бояться це зробити через можливу кримінальну відповідальність. Для таких є гарна новина. Підготовка до кримінального проступку, зокрема лише саме замовлення сертифікату, але без його використання, не тягне за собою кримінальної відповідальності. Це свого роду кримінальна амністія, про яку можна прочитати в статті 14 ККУ", – зазначив Єнін.

Він додав, що від початку року розпочато майже 1200 кримінальних проваджень через підробку результатів ПЛР-тестів, COVID-сертифікатів та міжнародних свідоцтв про вакцинацію.

Нині вже є два обвинувальні вироки щодо лікарів. Одну медпрацівницю оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов`язаною із видачею подібних довідок.

У Франківську лікарку засуджено до двох років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

Щодо самих громадян вже є 60 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID-сертифікатів, здебільшого під час перетину кордону. Поки що всі вони оштрафовані.

Нагадаємо, поки за підробку ковід-сертифікатів передбачена адміністративна відповідальність, але Рада вже ухвалила законопроєкт про криміналізацію в першому читанні. Після підтримки документу в цілому і підписання президентом за використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, буде відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років.

Про можливість впровадження "амністії" для замовників підробних сертифікатів говорив і міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. Як один із варіантів звільнення від відповідальності називалася вимога викриття осіб, як займалися продажем фейку.