Фігурант справи НАБУ отримав обвинувальний вирок, але уник тюрми за строком давності

Він повинен був сісти на три з половиною роки.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла обвинувальний вирок колишньому керівнику Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Арсену Ісаакяну, але звільнила його від покарання у зв’язку з закінченням строку давності.

Про це повідомляється на сайті суду.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали Ісаакяна на початку 2016 року.

Тоді йому інкримінували розтрату державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 ККУ).

Справа стосувалась договору між ДІФКУ та ДП "Антонов", за яким державне підприємство отримало інвестиційну позику у сумі 16,1 млн гривень на впровадження інноваційних технологій при конструюванні літаків. У травні 2015 року тодішній очільник ДІФКУ продав право грошової вимоги до ДП "Антонов" на суму 16,1 млн гривень приватній структурі за 1,5 млн гривень. Такі дії ексголови установи завдали державі збитків на суму понад 14 млн гривень.

Пізніше слідство перекваліфікувало дії колишнього чиновника на зловживання службовим становищем (ч.2 ст.364 ККУ) і хотіли укласти угоду, за якою Ісаакян замість шести років у в'язниці відбувся б умовним терміном і штрафом у 17 тисяч гривень.

Суд угоду не затвердив і почав слухати справу у загальному порядку.

Під час судового розгляду ВАКС ще раз перекваліфікував дії колишнього чиновника - зі зловживання службовим становищем на службову недбалість - і визнала винуватим за ч.2 ст.367. Ісаакяну призначили покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі та штрафом 12 750 гривень.

Але ч.2 ст. 367 вважається злочином середньої тяжкості зі строком давності тільки п'ять років, у зв'язку із чим Ісаакяна звільнили від відбування покарання.

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (ДІФКУ), створена 13 квітня 2000 року, є правонаступником майнових прав і обов'язків, в тому числі за договорами про надання інноваційних позик, Державного інноваційного фонду та його територіальних відділень. Засновником ДІФКУ є держава в особі Кабінету міністрів України.

Метою ДІФКУ є здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання різних форм власності у рамках державної інноваційної політики.